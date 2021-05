Le prix du Bitcoin (BTC) baisse après que Tesla arrête les achats de voitures avec crypto

Vers 9h34, heure de Singapour, le bitcoin était en baisse de plus de 12%, passant sous la barre des 50000 dollars pour la première fois depuis le 24 avril, selon les données de CoinDesk. Malgré le récent recul, le bitcoin est toujours en hausse de plus de 400% au cours des 12 derniers mois.

Musk a cité jeudi des préoccupations environnementales et a déclaré que Tesla était « préoccupé par l’utilisation croissante de combustibles fossiles pour l’extraction et les transactions de Bitcoin, en particulier le charbon, qui a les pires émissions de tous les combustibles ».

En février, Tesla a annoncé dans un dépôt réglementaire qu’il avait acheté pour 1,5 milliard de dollars de bitcoins et prévoyait d’accepter la crypto-monnaie pour les paiements.

Les autres crypto-monnaies, l’éther et le XRP, étaient également nettement inférieurs.

Musk a été un grand partisan des monnaies numériques, y compris le bitcoin et le dogecoin, contribuant à faire grimper leurs prix ces derniers mois.

Le PDG de Tesla a déclaré que la société ne vendrait aucun bitcoin et avait l’intention de l’utiliser pour des transactions « dès que l’exploitation minière passera à une énergie plus durable ».

Le Bitcoin a suscité de l’intérêt au cours de l’année dernière lorsque des entreprises telles que Square et Tesla ont annoncé des achats de bitcoins et que de grands investisseurs institutionnels sont entrés dans l’espace de la crypto-monnaie. Les grandes banques d’investissement comme Goldman Sachs et Morgan Stanley ont également cherché des moyens de permettre à leurs clients fortunés d’obtenir une exposition au bitcoin.