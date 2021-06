Le prix du Bitcoin (BTC) baisse alors que les États-Unis saisissent la plupart des rançons coloniales

Le prix du Bitcoin a encore baissé mardi. La raison de cette décision n’était pas claire, mais elle peut être liée à des inquiétudes concernant la sécurité de la crypto-monnaie après que les responsables américains aient réussi à récupérer la plupart des rançons versées aux pirates qui ont ciblé Colonial Pipeline.

Des documents judiciaires indiquent que les enquêteurs ont pu accéder au mot de passe de l’un des portefeuilles Bitcoin des pirates. L’argent a été récupéré par un groupe de travail récemment lancé à Washington créé dans le cadre de la réponse du gouvernement à une augmentation des cyberattaques.

Selon les données de Coin Metrics, la plus grande crypto-monnaie au monde a glissé de plus de 7 % à 5 h HE à un prix de 32 952 $. Les pièces numériques plus petites ont également chuté, l’éther chutant de 7 % à 2 524 $ et le XRP perdant environ 6 %.

En avril 2021 s’annonçait comme une année record pour les actifs numériques, le bitcoin ayant dépassé 60 000 $ pour la toute première fois. Mais une récente chute des prix des cryptos a ébranlé la confiance dans le marché. Le bitcoin a chuté à près de 30 000 $ le mois dernier et est actuellement en baisse de près de 50 % par rapport à son sommet historique.

La monnaie numérique n’a augmenté que de 14% depuis le début de l’année, même si son prix a encore plus que triplé par rapport à il y a un an.