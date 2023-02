Le prix du Bitcoin (BTC) augmente alors que le marché de la cryptographie gagne 84 milliards de dollars en valeur

Les marchés de la cryptographie se sont redressés jeudi, ignorant une position réglementaire plus stricte du gouvernement américain.

Bitcoin a bondi de 11% à 24 655,94 $ vers 3 h 36 HE tandis que éther a augmenté de plus de 8 % à 1 684,59 $, selon CoinDesk.

La valeur de l’ensemble du marché de la crypto-monnaie a augmenté de plus de 84,8 milliards de dollars au cours des 24 heures précédant 3 h 39 HE.

Il y a “de plus en plus de signes que le marché a touché le fond en novembre dernier et est devenu haussier”, a déclaré à CNBC Vijay Ayyar, vice-président du développement des entreprises et international chez Luno Exchange.

“Nous prenons de l’ampleur ici et toute mauvaise nouvelle est ignorée, signes typiques que le marché pense que le pire est passé.”