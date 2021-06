LE prix du Bitcoin a de nouveau chuté aujourd’hui, après les tweets cryptiques de « rupture » de Tesla et SpaceX, Elon Musk.

Musk a partagé un mème sur Twitter mettant en vedette une rupture jeudi soir, montrant un couple à l’air malheureux.

Elon Musk a fait chuter les valeurs de Bitcoin après avoir publié un mème Crédit : AFP

Samedi matin, la valeur du Bitcoin était tombée à 35 809 $ Crédit : AFP

On pouvait voir la femme dire « Je sais que j’ai dit que ce serait fini entre nous si tu citais une autre chanson de Linkin Park mais j’ai trouvé quelqu’un d’autre ».

L’homme répond : « Alors à la fin, ça n’avait même pas d’importance ? ».

Musk a posté l’image avec la légende cryptique #Bitcoin, à côté d’un emoji qui brise le cœur.

Deux heures plus tard, Musk n’a fait qu’ajouter à la confusion en publiant une image d’un couple dans une relation à distance.

Le couple peut être vu en train de communiquer par appel vidéo alors que les deux sont allongés dans le lit.

La femme peut être vue en train de dire « Tu me manques ».

Dans l’image suivante, dans laquelle l’homme semble pleurer, elle demande: « Pourquoi pleures-tu? »

L’homme répond en disant « Parce que tu me manques aussi ».

Selon les rapports de CNET, Bitcoin a chuté de plus de 4,5%, à environ 36 823 $ vendredi à 9 heures du matin.

« Ethereum, Dogecoin et d’autres crypto-monnaies étaient également en baisse », indiquent les rapports.

La valeur du Bitcoin a encore chuté vers la fin de vendredi, à 37 772 $.

Samedi matin, il était tombé à 35 809 $.

Le Wall Street Journal a ajouté : « L’éther a chuté de 4,2% par rapport à son niveau de 17 heures jeudi à 2 702,23 $. Dogecoin, un autre favori de M. Musk, a baissé de 4,7% à environ 38 cents ».

Les commentaires sur les publications ont vu les utilisateurs demander à Musk de « arrêter de manipuler ».

Selon Fox Business, Musk a été critiqué lors de la conférence Bitcoin 2021 à la suite de ses tweets.

Max Keiser, animateur du ‘Keiser Report, aurait lancé sa conversation au coin du feu en répétant: « F *** Elon! » plusieurs fois.

Michael Saylor, co-fondateur de la société d’intelligence d’affaires MicroStrategy ainsi qu’un ardent défenseur de Bitcoin, a rejeté la préoccupation antérieure de Musk concernant l’impact environnemental de Bitcoin.

« Le bitcoin est l’utilisation d’énergie la plus efficace que la race humaine ait jamais imaginée », a-t-il déclaré.

« Je pense que Bitcoin est une technologie extraordinairement perturbatrice et bénéfique pour l’ensemble du secteur de l’énergie, et au fur et à mesure que je l’étudiais, il est devenu clair pour moi qu’il s’agit de l’utilisation la plus rentable de l’énergie intermittente. »

« C’est l’utilisation d’énergie renouvelable la plus rentable. C’est l’utilisation la plus rentable de l’énergie gaspillée ou échouée. Et c’est juste la période d’utilisation de l’énergie la plus rentable.

Musk a secoué le monde de la crypto-monnaie le mois dernier en annonçant que Tesla n’acceptera plus les paiements Bitcoin en raison des impacts environnementaux.

Immédiatement après l’annonce, les cours des actions de Tesla et de Bitcoin ont considérablement chuté.

« Tesla a suspendu les achats de véhicules utilisant Bitcoin », Musk tweeté. « Nous sommes préoccupés par l’augmentation rapide de l’utilisation des combustibles fossiles pour l’extraction et les transactions de bitcoins, en particulier le charbon, qui a les pires émissions de tous les combustibles. »

« La crypto-monnaie est une bonne idée à plusieurs niveaux et nous pensons qu’elle a un avenir prometteur, mais cela ne peut pas coûter cher à l’environnement », a-t-il poursuivi.

« Tesla ne vendra aucun Bitcoin et nous avons l’intention de l’utiliser pour des transactions dès que l’exploitation minière passera à une énergie plus durable. »

« Nous examinons également d’autres crypto-monnaies qui utilisent moins de 1% de l’énergie/de la transaction de Bitcoin. »

Les tweets semblent avoir également forcé d’autres crypto-monnaies à chuter Crédit : AFP