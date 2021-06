Le prix du Bitcoin augmente après qu’Elon Musk a déclaré que Tesla utilisera la crypto-monnaie lorsque les mineurs de crypto utiliseront de l’énergie propre

L’analyse de l’Université de Cambridge suggère que le réseau Bitcoin utilise plus de 121 térawattheures (TWh) par an, ce qui le classerait parmi les 30 premiers consommateurs d’électricité au monde s’il s’agissait d’un pays.

La quantité d’énergie consommée par son réseau n’a pris de l’importance qu’il y a quatre ans, lorsqu’une importante hausse des prix a considérablement augmenté ses besoins en énergie.

Au fur et à mesure que le marché s’est ralenti dans les années qui ont suivi, les demandes d’énergie ont fait de même, mais pour le moment, ses besoins en énergie atteignent des niveaux record.

« La consommation d’énergie de Bitcoin a plus que quadruplé depuis le début de son dernier pic en 2017 et elle devrait empirer car l’inefficacité énergétique est ancrée dans l’ADN de Bitcoin », a déclaré à The Independent Charles Hoskinson, PDG de la principale société de cryptographie IOHK.

« L’empreinte carbone du Bitcoin va s’aggraver de façon exponentielle car plus son prix augmente, plus il y a de concurrence pour la monnaie et donc plus il consomme d’énergie. »

L’impact environnemental de Bitcoin est aggravé par le fait qu’une majorité de mineurs sont basés en Chine, où plus des deux tiers de l’électricité proviennent du charbon.

Le processus d’extraction requis pour générer de nouvelles unités de la crypto-monnaie implique la résolution d’équations mathématiques complexes, qui nécessitent actuellement de grandes quantités de puissance de traitement informatique.