Le prix du Bitcoin augmente après le tweet d’Elon Musk sur la consommation d’énergie

Le prix du bitcoin a bondi d’environ 4% lundi après-midi après que le PDG de Tesla, Elon Musk, ait tweeté qu’il avait des discussions actives sur la durabilité de la pièce numérique.

Bitcoin s’échangeait autour de 38074 $, selon Coindesk, quand à environ 15 h 42 HE Musk a posté sur Twitter: « Parlé avec les mineurs nord-américains de Bitcoin. Ils se sont engagés à publier l’utilisation renouvelable actuelle et prévue et à demander aux mineurs WW de le faire. Potentiellement prometteur. »

En quelques minutes, le prix avait grimpé à plus de 39 500 $. Dans l’ensemble, la pièce a augmenté de plus de 17% au cours des dernières 24 heures.

Le PDG de Microstrategy, Michael Saylor, a donné suite au tweet de Musk, affirmant qu’il avait organisé une réunion entre le PDG de Tesla et certains mineurs de Bitcoin qui a conduit à la formation du Bitcoin Mining Council, qui favorisera la durabilité.

Musk a été un grand partisan des crypto-monnaies, aidant à rallier les prix des pièces numériques, y compris le bitcoin, à plusieurs reprises au cours de la dernière année. Ses tweets et commentaires sur la crypto-monnaie font souvent grimper ou chuter les prix.