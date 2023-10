Le prix du Bitcoin a bondi après de fausses nouvelles sur l’approbation au comptant des ETF

Un site Web d’informations sur la cryptographie s’est excusé après que sa publication incorrecte sur les réseaux sociaux concernant l’approbation d’un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin au comptant ait été démystifiée et que les prix du Bitcoin (BTC) aient grimpé en début de semaine.

Cointelegraph a publié un article sur X (anciennement Twitter), affirmant que la Securities and Exchange Commission des États-Unis avait approuvé la demande de BlackRock pour un ETF Bitcoin au comptant. Cependant, cela s’est rapidement révélé faux par d’autres journalistes et chaînes, y compris BlackRock lui-même.

Dans le même temps, le prix du Bitcoin a grimpé d’environ 10 % et a franchi la barre des 29 300 $ avant de retomber aux alentours de 28 100 $.

«Nous nous excusons pour un tweet qui a conduit à la diffusion d’informations inexactes concernant l’ETF Blackrock Bitcoin. Une enquête interne est actuellement en cours. Nous nous engageons à faire preuve de transparence et partagerons les conclusions de l’enquête avec le public une fois qu’elle sera terminée dans les 3 heures », a publié Cointelegraph sur X lundi.

Dans une mise à jour, Cointelegraph a déclaré que la nouvelle provenait d’une « capture d’écran non confirmée publiée par un utilisateur X qui prétendait qu’elle provenait du terminal Bloomberg ». La publication a également déclaré que son processus de médias sociaux avait été violé lorsque le rapport avait été publié sur X sans la confirmation de l’éditeur. Cependant, aucun article n’a été publié avec la nouvelle. Cointelegraph compte environ 1,9 million de followers sur X.

Un ETF Bitcoin au comptant est un produit que de nombreux traders de crypto attendent avec impatience. Cela encouragerait les investisseurs traditionnels et institutionnels à entrer sur le marché de la cryptographie de manière plus réglementée, avec le soutien d’une société agréée, plutôt que de passer par des plateformes décentralisées plus risquées. Plusieurs demandes pour ces ETF Bitcoin au comptant sont actuellement en attente, car la SEC se méfie du marché de la cryptographie dans son ensemble.

« Faites attention à ce que vous lisez sur Internet. La meilleure source d’informations sur la SEC est la SEC », a déclaré mardi le régulateur financier sur X.

Les prix des cryptomonnaies sont extrêmement volatils. Même les pièces avec des valeurs de capitalisation boursière élevées comme Bitcoin peuvent grimper ou chuter rapidement en raison des émotions des investisseurs, de facteurs techniques et des événements mondiaux.

