Le prix du billet monte jusqu’à environ 110 000 $ pour regarder les débuts de Lionel Messi à l’Inter Miami

Le prix des billets pour regarder Lionel Messi jouer son tout premier match avec un maillot de l’Inter Miami a explosé, CNN rapportant que les billets pour le match de la Coupe de la Ligue de vendredi se vendent jusqu’à 110 000 $ sur un site Web de revente de billets.

Il existe également des options moins chères, le prix moyen étant de 48 $. Les prix des débuts de Messi en MLS le 20 août contre Charlotte sont en moyenne de 288 $, selon le rapport de CNN.

La superstar argentine a été présentée par l’Inter Miami dans son maillot rose n°10, qui sera probablement racheté par des millions de fans au cours des semaines et des mois à venir, dimanche.

« Je suis sûr que nous allons vivre de nombreuses expériences merveilleuses », a déclaré Messi lors de son dévoilement.

« Je suis très ému d’être ici à Miami, d’être avec vous », a déclaré Messi. « Je tiens à vous remercier, vous tous, au nom de ma famille, pour la gentillesse que vous m’avez accordée. »

Messi a cependant la tâche de soulever l’Inter Miami, qui a actuellement le moins de points au classement MLS et est embourbé dans une séquence de 11 matchs sans victoire.

Messi aura sa première séance d’entraînement officielle mardi et, si tout se passe comme prévu, devrait jouer vendredi lors d’un match de Coupe des Ligues contre Cruz Azul.

Messi, champion de la Coupe du monde pour l’Argentine et sept fois vainqueur du Ballon d’Or en tant que meilleur joueur du monde une année donnée, rejoint un club qui a le moins de points en MLS et est embourbé dans une séquence de 11 matchs sans victoire. L’Inter Miami a ouvert la saison avec deux victoires et est allé 3-14-3 depuis. Il lui reste 12 matchs en MLS cette saison et il est à 12 points d’une place en séries éliminatoires – il faudra donc une tonne de victoires juste pour avoir une chance.

Le club avait précédemment annoncé que le contrat de Messi porterait sur deux saisons et demie et lui verserait entre 50 et 60 millions de dollars par an, ce qui porte la valeur totale du contrat entre 125 et 150 millions de dollars en espèces uniquement. Il existe d’autres facteurs dont la valeur n’est pas connue.

La grandeur de Messi n’est pas en cause; il a mené l’Argentine à la Coupe du monde en décembre dernier et est toujours généralement considéré comme l’un des meilleurs buteurs au monde, sinon le meilleur.

