Le prix du beurre est exorbitant et “ne va pas baisser”

À ce jour, Trader Joe’s a le prix le plus bas et Target le plus élevé :

Et le manque d’approvisionnement fait déjà grimper les prix. En janvier, le prix moyen du beurre était de 3,67 $ la livre, selon la Federal Reserve Bank of St. Louis . En septembre, il atteignait 4,70 $ la livre.

La production de lait en janvier 2022 était en baisse de 1,4 % par rapport à l’année précédente, selon un rapport de l’USDA.

En raison de l’augmentation du coût des aliments pour animaux et d’une pénurie continue de main-d’œuvre, l’achat et l’entretien des vaches coûtent plus cher aux agriculteurs que les années précédentes.

Et tandis que certaines innovations technologiques ont alimenté la production, les facteurs environnementaux ont fait le contraire. Les températures extrêmes, les inondations, les sécheresses, ainsi que les tempêtes fréquentes et intenses “ont pesé sur la croissance de la productivité”, selon un rapport de l’USDA.

“De telles conditions peuvent affecter la disponibilité et la qualité des aliments ainsi que le fonctionnement physiologique et la santé reproductive des vaches laitières”, indique le rapport. “Les conditions environnementales négatives conduisent également à la distribution et à la résilience des parasites et des agents pathogènes qui affectent la santé animale.”

Les usines de transformation font également face à une pénurie continue de main-d’œuvre. De plus, les réserves de stockage à froid s’épuisent.

En août 2022, il y avait environ 282,6 millions de livres de beurre en stock, contre 362,7 millions de livres en août 2021, selon un rapport de l’USDA.