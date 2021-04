JERUSALEM – La cérémonie annuelle du Prix d’Israël est censée être un événement auguste et rassembleur, un moment fort apprécié des célébrations de la fête de l’indépendance qui tombent jeudi cette année. Ceci étant Israël, il est rarement sans controverse. Le dernier chahut va au cœur des divisions politiques et des guerres culturelles qui secouent les fondations démocratiques libérales du pays alors même qu’il reste enfermé dans une crise de leadership de deux ans. Le prix est la plus prestigieuse distinction de l’État, traditionnellement décernée à 10 citoyens ou organisations ou plus pour leurs contributions exceptionnelles aux sciences, à la culture et à la société. Le scandale a commencé il y a environ un mois, lorsque le ministre de l’Éducation Yoav Gallant, dont le ministère supervise le prix, a refusé d’honorer un lauréat, Oded Goldreich, professeur de mathématiques et d’informatique à l’Institut Weizmann des sciences.

M. Gallant, du parti conservateur Likud, affirme que le professeur Goldreich soutient la campagne internationale pro-palestinienne pour boycotter Israël, même si le professeur a dit qu’il était neutre sur la question – maintenant une pierre de touche du test de loyauté et de patriotisme du camp de droite dominant. Au fil des ans, la Cour suprême a répondu aux demandes de critiques externes visant à disqualifier plusieurs lauréats de tous les horizons politiques. Cette année, exceptionnellement, le comité de sélection qui a choisi le professeur Goldreich s’est tourné vers la Cour suprême pour se plaindre que M. Gallant avait outrepassé son autorité: le ministre de l’Éducation accorde le prix mais n’a pas son mot à dire sur les choix du comité.

«Une fois de plus, nous sommes tenus, dans ce qui est devenu un rituel répétitif, de participer au Prix Israël», a déploré le panel de trois juges dans une décision rendue la semaine dernière. « En effet », ont-ils ajouté, « il est regrettable qu’un prix aussi prestigieux et renommé et un événement aussi rassembleur et édifiant que la cérémonie du Prix d’Israël se soient transformés en une source presque constante de désaccord et de division. »

Au début des années 1990, Yeshayahu Leibowitz, un professeur polarisant qui s’est opposé avec acharnement à l’occupation israélienne, a été nommé vainqueur mais s’est retiré après que le Premier ministre Yitzhak Rabin eut menacé de boycotter la cérémonie de remise des prix. L’année dernière, un rabbin controversé, Yaakov Ariel, a reçu le prix en raison d’objections selon lesquelles il avait décrit les homosexuels comme «handicapés» et nécessitant un traitement et s’était déjà opposé à la location d’un appartement à deux lesbiennes. S’appuyant sur des décisions antérieures, la Cour suprême a rejeté une pétition appelant à la disqualification du rabbin, affirmant que ses remarques passées n’étaient pas pertinentes et n’avaient aucune incidence sur son excellence professionnelle dans son domaine de la Torah, et que ses commentaires étaient protégés par la liberté d’expression. Le professeur Goldreich a déjà signé des lettres et des pétitions s’opposant à l’occupation par Israël de territoires revendiqués par les Palestiniens pour un futur État. Im Tirtzu, un groupe nationaliste israélien qui a l’a qualifié de «professeur israélien anti-israélien» fait campagne contre sa nomination. Mais à la consternation des partisans du professeur Goldreich, la Cour suprême n’a pas rejeté catégoriquement la pétition du comité de sélection. Il a accordé au ministre de l’Éducation un mois pour examiner une découverte récente. Le professeur Goldreich a signé une pétition cette année exhortant l’Union européenne à s’en tenir à sa politique de ne pas collaborer avec des projets de recherche à l’Université Ariel en Cisjordanie occupée par Israël, car la plupart des pays du monde considèrent les colonies juives en Cisjordanie comme une violation de la loi internationale. Le tribunal a convenu avec le procureur général que le ministre devrait être autorisé à vérifier si le professeur Goldreich était tombé en conflit avec une loi controversée de 2011 qui interdit effectivement tout appel public au boycott contre l’État d’Israël ou ses colonies de Cisjordanie. Pourtant, le tribunal a reconnu que le professeur Goldreich a déclaré qu’il ne soutenait pas la lutte anti-israélienne mouvement de boycott, désinvestissement et sanctions connu sous le nom de BDS