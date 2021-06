Le prix des voitures d’occasion tient compte

Fini le temps où les véhicules étaient prêts à passer dans la grande casse dans le ciel alors qu’ils dépassaient les 100 000 milles.

L’âge moyen des véhicules sur la route aux États-Unis a dépassé 12 ans pour la première fois, selon IHS Markit, une société de recherche qui publie un rapport annuel sur l’âge des voitures sur la route aux États-Unis.

Le rapport reflète la poursuite d’une tendance à long terme selon laquelle les véhicules restent plus longtemps sur la route, illustrant la durabilité accrue mais reflétant également leur valeur plus élevée.

« Maintenant, je pense que plusieurs centaines de milliers, deux – voire plus, peut-être 300 000 miles – sont beaucoup plus courants qu’auparavant », a déclaré Todd Campau, directeur associé des solutions de rechange chez IHS.

L’âge moyen des véhicules en circulation est de 12,1 ans, contre 11,9 ans en 2020, selon IHS.

Le rapport vient au milieu de la flambée des prix des véhicules d’occasion. Une pénurie de voitures neuves due à une pénurie mondiale de semi-conducteurs résultant de la pandémie a poussé les acheteurs sur le marché des voitures d’occasion, augmentant ainsi les prix.

Le prix moyen des véhicules d’occasion en mai était de 20 426 $, en hausse de 4,9 % par rapport à avril et de 46,7 % par rapport à l’année précédente, selon l’indice de valeur des véhicules d’occasion de Manheim.

Mais la forte augmentation des voitures d’occasion s’est produite principalement en 2021, de sorte que tout impact sur l’âge moyen des véhicules sur la route n’apparaîtra probablement dans le rapport d’IHS que plus tard.

Cependant, d’autres facteurs avaient déjà fait grimper les prix, notamment les nouvelles technologies de sécurité et les améliorations de la fiabilité, car les véhicules durent plus longtemps que jamais.

En général, plus votre voiture est précieuse, plus vous aurez de chances de la garder longtemps.

« Les valeurs résiduelles restent plus élevées plus longtemps, de sorte que les gens voient plus de valeur plus longtemps », a déclaré Campau.

