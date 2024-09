Le prix des Tesla Cybertruck d’occasion continue de chuter

SHANGHAI, CHINE – 31 JANVIER 2024 – Les visiteurs visitent un Tesla Cybertruck exposé à Shanghai, … [+] Chine, 31 janvier 2024. (Le crédit photo doit être lu CFOTO/Future Publishing via Getty Images) Publications futures via Getty Images

Les prix des Tesla Cybertruck d’occasion poursuivent leur longue et dure descente alors que Tesla augmente la disponibilité des nouveaux CT.

Les prix sur le marché des Cybertrucks d’occasion ont connu une envolée folle au début de l’année aux États-Unis, certains vendeurs demandant plus de 200 000 dollars pour la première tranche de pick-ups Tesla. Cela a fait grimper le prix moyen d’un CT d’occasion à environ 185 000 dollars début avril. Mais ce marché s’estompe rapidement. Le prix moyen d’un Cybertruck d’occasion est désormais — en septembre 2024 — d’environ 117 000 dollars, selon CarGurus, un site Web d’achat de voitures.

Les forces de l’offre et de la demande ont maintenu les prix élevés « alors que le buzz initial autour du modèle et la disponibilité limitée ont contribué à faire grimper les prix initiaux du marché secondaire », m’a expliqué Kevin Roberts, directeur des analyses et des études de l’industrie chez CarGurus.

Les prix des Cybertrucks d’occasion baissent régulièrement, se rapprochant de la parité avec les nouveaux Cybertrucks prêts à être expédiés … [+] de Tesla. Crédit : CarGurus

Au revoir 200 000 $, bonjour 99 990 $ : Voici la différence : le marché des CT d’occasion n’est plus nécessaire pour répondre à la demande refoulée. Et les Cybertrucks commandés directement auprès de Tesla n’ont plus de dates de livraison cryptées — autrefois sujet de conjectures apparemment sans fin sur les forums Tesla et les réseaux sociaux. Par exemple, si vous commandez un Cybertruck à traction intégrale à 99 990 $ aujourd’huiTesla indique une fenêtre de livraison claire de septembre à octobre 2024. Si vous commandez le Cyberbeast à 119 990 $, Tesla indique : « Livraison estimée : octobre à décembre 2024. »

Et ce scanner low cost ? Cela dit, le marché attend toujours la CT à bas prix promise. Par exemple, un nouveau modèle à propulsion arrière avait été répertorié pour une disponibilité en 2025 sur le site Web de Tesla pour 60 990 $. Cette version a été retirée le week-end du 10 août. Et le PDG Elon Musk avait initialement promis une version à 39 900 $ du camion, mais celle-ci a également été abandonnée en 2021.

Mais gardez un œil sur la page Web du Cybertruck de Tesla, selon Zach Doell, rédacteur en chef des tests de véhicules de US News & World Report. « Tesla a tendance à ajuster ces prix à court terme, les acheteurs potentiels devraient donc garder un œil sur leur site pour les derniers développements », m’a-t-il dit. Et qu’en est-il du Cybertruck à 39 000 $ ? « Il est possible que nous voyions un Cybertruck à moindre coût, vraiment d’entrée de gamme, à un moment donné, mais je doute qu’il coûte près des 39 000 $ annoncés à l’origine en 2019 », a-t-il déclaré.