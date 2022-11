Le prix des sapins de Noël devrait augmenter

À la suite de conditions météorologiques imprévisibles, de problèmes de main-d’œuvre et de coûts accrus pour l’agriculture, les producteurs canadiens d’arbres de Noël sont toujours optimistes quant à la saison des Fêtes malgré les défis. L’année dernière, les rapports faisant état d’une pénurie d’arbres de Noël ont suffi à faire ressortir le scrooge de n’importe qui, et bien que les pénuries d’approvisionnement persistent, les agriculteurs canadiens trouvent des moyens de s’assurer qu’aucune famille ne se retrouve sans arbre cette saison. Selon Statistique Canada, entre 2011 et 2021, près de 20 000 acres de fermes d’arbres de Noël ont été perdues et le nombre total de fermes signalées est passé de 2 381 à 1 364. Shirley Brennan, directrice exécutive de l’Association canadienne des arbres de Noël, affirme que ces acres perdus sont attribuables à des pertes majeures causées par des événements météorologiques extrêmes comme les sécheresses observées dans des provinces comme l’Ontario ou le manque de travailleurs en raison de l’absence de retraite ou de planification de la relève dans les fermes. “Dix ans, qui est la saison de croissance d’un arbre de Noël, ce que vous perdez au cours de cette période de 10 ans, 20 000 acres, qui contribuent à 30 millions d’arbres. Alors y aura-t-il moins d’arbres ? Oui. Cela signifie-t-il que quelqu’un va aller sans arbre? Non, ce n’est pas le cas”, a déclaré Brennan à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique le 1er novembre. Les fermes d’arbres de Noël disent que les Canadiens peuvent s’attendre à une augmentation des prix cette saison, car les agriculteurs ont vu leurs coûts augmenter pour les engrais, les assurances et le carburant pour les tracteurs. Bien qu’il reste difficile de savoir dans quelle mesure les prix pourraient augmenter pour les consommateurs, Brennan dit que cela variera selon la ferme. Kim Frocklage, propriétaire et exploitante de Santa’s Forest à Victoria, en Colombie-Britannique, affirme que le prix des arbres varie chaque année en fonction de la taille et de l’espèce, mais elle estime que les augmentations de prix peuvent atteindre entre 10 et 15 %. Le sapin noble, qui est l’option la plus populaire sur sa ferme, coûte entre 60 $ et 90 $ selon la taille. De plus, elle dit qu’elle est confrontée à des problèmes d’approvisionnement avec des accessoires comme les supports d’arbres, dont le prix a non seulement augmenté, mais qui sont en rupture de stock depuis des mois. Alors que sa ferme est également encore sous le choc des événements météorologiques intenses observés sur la côte ouest à cause des sécheresses et des incendies qui ont coûté la vie à des tas d’arbres, elle espère que les conditions météorologiques évolueront à nouveau en faveur des arbres. “C’est quelque chose de cyclique, donc il y aura probablement beaucoup d’arbres qui reviendront sur le marché et dans cinq ou six ans, mais cela va prendre un certain temps pour qu’ils sortent et rebondissent à nouveau”, a-t-elle déclaré à CTVNews. .ca lors d’une entrevue téléphonique le 7 novembre. Pam Martin, propriétaire de la ferme Cedar Hills Christmas Tree à Pakenham, en Ontario, affirme que l’augmentation des coûts de carburant et d’assurance sont les principaux facteurs qui contribueront à la légère hausse des prix sur sa ferme. L’arbre le plus recherché de sa ferme, le sapin Fraser, coûte environ 89 $ avant taxes. “Il y aura probablement une augmentation modérée des prix, tout le monde ayant remarqué qu’il y a eu une augmentation des prix du carburant, encore plus du diesel teinté, qui est ce que nous utilisons pour faire fonctionner tous nos tracteurs à la ferme”, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca dans un entretien téléphonique le 7 novembre. “Je pense que tout le monde connaît également une augmentation des primes d’assurance cette année, il y aura donc une petite augmentation de prix pour compenser certains de ces facteurs.” CE QU’IL FAUT CONSIDÉRER LORS DE L’ACHAT Bien que les défis météorologiques et la hausse des coûts aient été difficiles pour les agriculteurs canadiens, Brennan affirme que les clients adaptent déjà leurs habitudes d’achat d’arbres et examinent toutes leurs options pour compenser tout problème avec les arbres en stock. “Les gens commencent maintenant à sortir des sentiers battus. Nous recevons de plus en plus de demandes d’arbres de table, de différentes tailles et de différentes espèces, nous voyons donc de plus en plus cette tendance changer”, a déclaré Brennan. Brennan suggère également de vérifier quelles espèces d’arbres les fermes locales portent, car toutes les fermes ne porteront pas toutes les espèces les plus populaires comme le sapin fraser, l’épinette ou le pin. Brennan dit que les conditions du sol dans certaines fermes peuvent ne pas être en mesure de soutenir certaines espèces, il est donc important de vérifier d’abord avec la ferme pour trouver soit l’espèce spécifique, soit une alternative. Par-dessus tout, Brennan dit que les Canadiens devraient profiter de tous les moments qui accompagnent l’obtention d’un arbre après toute l’agriculture à forte intensité de main-d’œuvre. “L’élevage d’arbres de Noël est un travail d’amour, alors quand vous allez dans une ferme, profitez-en. Profitez de ce qu’ils ont à offrir, qu’il s’agisse de différentes activités ou simplement de passer du temps à profiter du plein air avec votre famille, car c’est pour ça qu’il est là, ” dit-elle.

