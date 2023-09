Le prix des Samsung Galaxy Buds FE annoncé

Samsung devrait bientôt dévoiler le Galaxy S23 FE, et parallèlement, nous pourrions également voir la marque coréenne présenter les écouteurs Galaxy Buds FE TWS, qui, selon le pronostiqueur Roland Quandt, auront un PDSF de 99,99 $.

Les Samsung Galaxy Buds FE seraient dotés de pilotes réglés AKG de 12 mm dans chaque bourgeon et auraient des options de couleur graphite et blanc. Le Manuel des Galaxy Buds FE mis en ligne par Samsung sur son site Web a révélé que les écouteurs seraient disponibles en deux tailles d’ailes : S/M et M/L.









Galaxy Buds FE

Le boîtier de chargement du Samsung Galaxy Buds FE sera alimenté via un port USB-C, mais il n’est pas clair s’il prendra en charge le chargement sans fil.

Plus de détails sur les Samsung Galaxy Buds FE devraient apparaître dans les semaines à venir.

Source