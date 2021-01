Le prix des modèles Xiaomi Mi TV 4A, 4A Pro et Horizon Edition en Inde a augmenté jusqu’à Rs 3000

Les modèles de téléviseurs intelligents de Xiaomi enregistrent une hausse de prix en Inde allant jusqu’à Rs 3000. Les nouveaux prix des modèles Mi TV 4A, 4A Pro, Mi TV 4X et Mi TV Horizon Edition sont actuellement reflétés sur le site Xiaomi India et seront également applicables dans ses magasins hors ligne. La demande de téléviseurs intelligents et d’autres appareils de divertissement est restée élevée dans toute l’Inde l’année dernière, car les gens ont été forcés de rester à l’intérieur en raison de la pandémie COVID 19. En raison d’une augmentation de la demande, le coût des principaux intrants comme le cuivre, l’aluminium et l’acier a toujours été révisé. La hausse des prix du modèle Xiaomi Mi TV pourrait être due à une augmentation du prix des matières premières.

Comme repéré par 91Mobiles, le prix du Mi TV 4A Pro 32 pouces a été révisé à Rs 14999 à partir de Rs 13999, tandis que le prix du modèle Mi TV 4A Horizon Edition 32 pouces a été augmenté à Rs 15999 à partir de Rs 14,499. Le prix en Inde du Mi TV 4A Horizon Edition 43 pouces est fixé à Rs 25 999, contre 23 499 Rs plus tôt. Les modèles Mi TV 4X de 43 pouces, 50 pouces et 55 pouces ont tous reçu une augmentation de prix de 3000 Rs. Actuellement, le Mi TV 4X 43 se vend à Rs 28 999, tandis que les variantes de 50 pouces et 55 pouces se vendent respectivement à Rs 34 999 et Rs 39 999. Notamment, certains de ces modèles avaient également reçu une hausse de prix allant jusqu’à Rs 1000 en décembre.

Néanmoins, les téléviseurs intelligents Xiaomi restent très populaires en Inde car ils sont dotés de fonctionnalités conviviales à des prix très abordables, par rapport à des concurrents tels que Samsung, LG et Sony. La société avait affirmé avoir vendu plus de cinq millions d’unités de téléviseurs Mi en Inde au cours des deux dernières années. En outre, il a également lancé son premier téléviseur QLED avec une résolution 4K en Inde le mois dernier. Le téléviseur QLED de 55 pouces coûte Rs 54 999 dans le pays.