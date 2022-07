Le prix des Echo Buds de 2e génération d’Amazon a été réduit de 50 $ / 50 £

Amazon réduit les prix de ses produits de marque propre pour Prime Day, mais l’une des plus grandes économies du deuxième jour de la vente concerne son 2nd-gen écouteurs Echo Buds, qui ont eu 50 $/50 £ déduits du prix.

C’est une grosse économie étant donné que les Echo Buds ne commencent qu’à partir de 119 $ / 109 £, et cela s’applique à la fois à la version de charge filaire et à l’option de charge sans fil plus chère.

Aux États-Unis, cela signifie que les Echo Buds à chargement filaire, disponibles en blanc ou en noir, sont désormais à 69 $, soit une économie de 42 %. Si vous préférez un étui prenant en charge la recharge sans fil, cela vous coûtera 89 $, contre un prix habituel de 139 $, pour une économie de 36 %.

Les économies sont similaires au Royaume-Uni, bien que les pourcentages soient techniquement un peu meilleurs. Les bourgeons de charge filaires coûtent désormais 59 £, soit une économie de 45 %, tandis que l’option sans fil coûte 79 £, soit une baisse de 38 % par rapport au prix habituel de 129 £.

Les Echo Buds 2 n’ont été lancés que l’année dernière, ils sont donc encore récents et ils nous ont suffisamment impressionnés pour décrocher 4 étoiles dans notre revue. Nous les avons trouvés étonnamment confortables et avons adoré l’intégration Alexa mains libres intégrée – et ils incluent même la suppression active du bruit.

Si vous êtes à la recherche de véritables écouteurs sans fil mais que vous n’êtes pas tout à fait vendu sur les Echo Buds, Amazon propose également des remises agressives sur la gamme Samsung Galaxy Buds aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Le dernier Les Galaxy Buds 2 sont à seulement 99 $ / 99 £tandis que mes favoris personnels, le Galaxy Buds Live, sont encore moins chers à 79 $ / 69 £.

Pour rappel, ce sont des offres Prime Day, ce qui signifie qu’elles expirent à minuit ce soir. Vous devrez également être abonné à Amazon Prime pour en profiter, mais vous pouvez simplement profitez d’un essai gratuit pour contourner cela sans payer un sou.