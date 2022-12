Le prix des aliments populaires des fêtes augmente

Les Canadiens qui participent à des festivités ce mois-ci – que ce soit pour Noël, Hanukkah ou Kwanzaa – trouveront probablement les repas des fêtes plus chers, selon un rapport sur l’inflation et des données de l’industrie.

Le prix de certains ingrédients comme les œufs, le blé, le beurre, les bananes plantains et les pommes de terre que l’on trouve dans les plats traditionnels a augmenté régulièrement au cours de l’année dernière, ce qui a rendu les choses plus chères pour ceux qui envisagent d’organiser des fêtes de fin d’année.

L’inflation annuelle était de 6,9 ​​% en octobre, a indiqué Statistique Canada dans son dernier rapport mensuel sur l’indice des prix à la consommation (IPC). Alors que les prix alimentaires globaux sont restés stables en octobre, à 10,1 % contre 10,3 % en septembre, certains ingrédients et articles clés pour la saison des fêtes seront plus chers – et dans certains cas, nettement plus chers.

NOËL

Ceux qui célèbrent le 25 décembre auront peut-être moins de biscuits à offrir au Père Noël puisque le beurre (par 454 g) a augmenté de 20 % d’une année sur l’autre, selon un rapport de StatCan mis à jour le 7 décembre. Le tableau, qui montre une comparaison entre octobre 2021 et octobre 2022, ont également noté d’énormes augmentations des prix de la margarine (pour 907 g) qui ont augmenté de 40,4 %.

“Le beurre est trop cher, donc je pense que vous voyez peut-être les effets de la marée”, a déclaré Sylvain Charlebois, professeur à l’Université Dalhousie et directeur du laboratoire d’analyse agroalimentaire de l’école, à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mercredi.

La marée-flation, dit Charlebois, fait référence à l’augmentation du coût d’une alternative généralement moins chère à un produit plus coûteux. Cela peut également être vu dans différentes coupes de viande. Les coupes de viande à moindre coût augmentent en prix car les portions les plus chères sont encore plus chères.

“La marée est bel et bien vivante au comptoir des viandes”, a déclaré Charlebois.

La dinde, une protéine de base aux alentours de Noël pour de nombreuses familles, connaît une forte augmentation des prix. Selon Charlebois, qui a accès à BetterCart Analytics – une plateforme Web basée en Saskatchewan utilisant les prix de tous les producteurs – l’inflation de la dinde a augmenté de 20 % de novembre 2021 à octobre 2022.

Les estimations de BetterCart Analytics, dit Charlebois, peuvent ne pas être vues pour tous les consommateurs selon le magasin dans lequel ils font leurs achats et dans quelle province/territoire ils se trouvent.





Charlebois a déclaré que BetterCart Analytics estime une augmentation de 11 % du prix des canneberges cette année.

Selon StatCan, les carottes ont augmenté de 18,3 % cette année. Les légumes surgelés, qui, selon de nombreux experts, sont parfois des alternatives moins chères, ont également augmenté de prix. Un paquet de haricots verts surgelés (750 g) a augmenté de 8,3 % d’une année sur l’autre.

En raison des conditions météorologiques imprévisibles, des problèmes de main-d’œuvre et de l’augmentation des coûts agricoles, les Canadiens verront une augmentation estimée d’environ 10 à 15 % du prix des arbres de Noël selon le type et le lieu d’achat.

KWANZAA

Inspirée des festivals de récolte en Afrique, la célébration du sixième jour de Kwanzaa a une fête, appelée Karamu.

Les communautés afro-caribéennes du Canada couvrent différentes cultures, de sorte que les repas traditionnels pour Karamu vont du jambalaya au thieboudienne sénégalais, généralement des repas en une seule casserole remplis d’épices aromatiques, de légumes comme la courge, le plantain et le gombo et garnis de riz.

La fête célébrée du 26 décembre au 1er janvier honore les sept principes d’unité, d’autodétermination, de responsabilité collective, d’économie coopérative, de but, de créativité et de foi.

Charlebois dit que la courge a augmenté de 4% cette année, les plantains ont augmenté de 9% et les légumineuses ont augmenté de 8%, de novembre 2021 à octobre 2022, selon BetterCart Analytics.

Les biscuits au babeurre, un plat d’accompagnement, coûteront plus cher aux familles à acheter et à fabriquer, car le blé (par 2,5 kg) a augmenté de 18,8 %, selon Statistique Canada.

Les ignames et les patates douces ont légèrement augmenté de 3,4 % d’une année sur l’autre, indique le site Web de StatCan. Les poulets entiers, cependant, ont vu leur prix baisser de 3,7 %.

Charlebois affirme que les prix du riz et de la noix de coco sont les mêmes d’une année sur l’autre, selon BetterCart Analytics.

HANUKKA

Les communautés juives du Canada allumeront la Menorah célébrant la reconsécration du Saint Temple à Jérusalem du 18 au 26 décembre.

Les aliments traditionnels de Hanukkah comme les latkes de pommes de terre (crêpes) et les sufganiot (beignets à la gelée) ont augmenté de prix, explique Cheryl Landy, directrice de l’engagement communautaire de B’nai Brith Canada, une organisation juive de défense des droits humains.

“Notre banque alimentaire casher a été fortement touchée en raison de la hausse du coût de l’inflation”, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca dans un courriel mercredi. “Nous avons également eu du mal à trouver tous les articles que nous devions envoyer à nos clients pour Hanukkah (Hanoukka)… Nos coûts cette année ont augmenté d’au moins 50 %.”

Les banques alimentaires de B’nai Brith Canada, situées à Toronto, qui ont débuté en 2020, comptent environ 500 clients et tentent d’apporter des plats traditionnels à ceux qui en ont besoin pendant Hanukkah et d’autres fêtes juives.

Les pommes de terre ont augmenté de 7,5 % selon StatCan et l’huile végétale nécessaire pour faire frire les latkes a augmenté de 10,5 %. Les garnitures populaires incluent la compote de pommes, avec des pommes (par kg) augmentant de 5,4 %, et la crème sure, faite avec du lait, qui a augmenté de 9 % pour un litre d’une année sur l’autre.

Certaines familles peuvent éviter de faire du kugel, un pudding aux nouilles fait traditionnellement pour le sabbat, en raison de l’augmentation des coûts.

Les pâtes sèches ou fraîches (aux 500g) ont augmenté de 36,5% en un an et le sucre blanc a augmenté de 13,2%. Kugel est lourd d’œufs et les coûts aussi – pour une douzaine, le prix a augmenté de 8,4 %, selon Statistique Canada.

POURQUOI LES PRIX AUGMENTENT

Les experts qui ont parlé à CTVNews.ca ont déclaré que ces aliments sont devenus plus chers pour plusieurs raisons. L’augmentation des coûts de l’énergie, des coûts de transport et des problèmes de pénurie de main-d’œuvre jouent tous un rôle.

« Pour les produits (y compris les pommes de terre) que nous produisons au Canada, les raisons précises des augmentations de prix sont en grande partie liées au transport et à la main-d’œuvre (liée) à divers stades de la chaîne de valeur », a déclaré Michael Von Massow, professeur agrégé d’alimentation, d’agriculture et de l’économie des ressources à l’Université de Guelph, a déclaré mardi à CTVNews.ca lors d’une entrevue.

Il a dit que cela s’applique à toutes les augmentations alimentaires observées au cours de l’année écoulée. Les pommes, que le Canada produit à l’automne, sont plus chères hors saison en raison des prix à l’importation.

“Le dollar canadien a baissé”, a déclaré Massow. “Donc, même si le prix n’avait pas changé dans le pays d’où nous importons, le coût augmentera parce que le dollar canadien ne va pas aussi loin qu’il y a quelques mois.”

Les Éleveurs de dindon du Canada font face à des coûts accrus en raison de la hausse des prix des aliments pour animaux. Maegan MacKimmie a déclaré mercredi à CTVNews.ca dans un e-mail que les agriculteurs ont constaté une augmentation de 25 à 30% des aliments pour animaux depuis l’automne 2020.

En plus de payer plus pour les aliments pour animaux, les agriculteurs sont touchés par les épidémies de grippe aviaire, une grippe aviaire souvent mortelle qui pose des problèmes en Alberta et en Colombie-Britannique en particulier.

“Certaines régions peuvent connaître une baisse de l’offre de dinde fraîche, mais nous sommes convaincus que l’inventaire congelé est suffisant pour garantir que la dinde sera disponible pour les consommateurs”, a déclaré MacKimmie dans un e-mail.

Les prix des produits laitiers ont explosé au cours de la dernière année, a déclaré Matias Margulis, professeur adjoint à l’Université de la Colombie-Britannique à la faculté du département des systèmes fonciers et alimentaires.

“Il (y a eu) plusieurs augmentations au cours de la dernière année (des prix des produits laitiers) principalement pour refléter l’augmentation des coûts pour les producteurs”, a déclaré Margulis à propos de la décision de la Commission canadienne du lait d’augmenter les prix.

L’augmentation des coûts de l’énergie et du transport explique la hausse des prix des produits laitiers.

“C’est un choc autocollant très visible sur les produits laitiers”, a déclaré Margulis.

Les experts ont déclaré que les prix plus élevés sont susceptibles de rester.

“Nous vivons à une époque où la nourriture est plus chère, et rien n’indique que (cela) va changer de sitôt”, a déclaré Margulis.