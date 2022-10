Le prix des AirPods 2 tombe à 85 $ aujourd’hui uniquement chez Best Buy (économisez 44 $)

Avec la sortie du Airpods Pro 2, la gamme d’AirPods d’Apple a beaucoup à offrir, mais ne négligez pas les AirPods 2 simplement parce qu’ils ne sont pas le modèle le plus avancé actuellement disponible. Si vous avez un budget limité, mais que vous avez besoin de écouteurs sans fil qui ont des caractéristiques impressionnantes, les AirPods 2 sont toujours une bonne option.

Alors qu’Apple a réduit le coût des AirPod de deuxième génération de 159 $ à 129 $, Best Buy va encore plus loin en à seulement 85 $ pour une seule journée – c’est une économie de 44 $. La vente n’est disponible que pour les membres My Best Buy, alors assurez-vous de vous connecter avec votre compte gratuit pour voir le prix inférieur. Walmart est avec les AirPods 2 à 90 $ là-bas.

Les AirPods 2 sont équipés de la même puce H1 que les AirPods 3 et offrent la même connectivité rapide et prennent en charge l’accès mains libres à Siri. Vous obtiendrez également jusqu’à cinq heures de lecture sur une seule charge, avec jusqu’à 24 heures au total avec le boîtier de charge, qui est inclus. Ces AirPod offrent également jusqu’à trois heures d’autonomie en conversation.

Notez cependant que ce modèle contient le boîtier de charge Lightning standard et non le boîtier de charge sans fil. Ces écouteurs n’ont pas non plus la fonction audio spatiale dont disposent les nouveaux modèles, donc si vous recherchez le meilleur son, cela peut valoir le coût d’obtenir une version plus améliorée. Cependant, pour l’auditeur moyen, il s’agit d’une option solide difficile à battre avec un prix aussi bas.

Vous recherchez un autre ensemble d’AirPods? Assurez-vous de vérifier tous les meilleures offres AirPods disponible dès maintenant.