Le prix demandé par Tottenham Hotspur pour Harry Kane révélé, alors que le Bayern Munich fait une offre d’ouverture: rapport

Tottenham Hotspur a rejeté une offre pour Harry Kane du Bayern Munich – mais un accord peut encore être conclu.

Le capitaine anglais et meilleur buteur n’a plus qu’un an sur son contrat avec Tottenham et sera disponible gratuitement l’été prochain. Le Bayern a besoin d’un nouveau numéro 9 depuis le départ de Robert Lewandowski, tandis que Manchester United et le Real Madrid restent également dans la course à la signature de Kane.

Avec le nouveau manager des Spurs, Ange Postecoglou, qui nécessite une reconstruction à grande échelle d’une équipe qui a terminé huitième la saison dernière, cependant, tirer parti de l’actif le plus rentable de l’équipe reste une option.

Le manager de Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, pourrait vendre sa plus grande star pour financer une refonte (Crédit image : Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via Getty Images)

L’Athlétisme David Orstein a annoncé que Tottenham avait rejeté une offre de 70 millions de livres sterling plus des add-ons pour Kane du Bayern, avec des goûts du Real Madrid censés divertir en faisant une offre, si leur poursuite de Kylian Mbappe échouait.

Curieusement cependant, Ben Jacobs de CBS Sports tweeté que « Daniel Lévy [is] pas d’humeur à vendre, et certainement pas pour moins de 100 millions de livres. »

Selon certaines rumeurs, le président Daniel Levy voudrait garder Kane indépendamment de toute offre qui lui serait présentée. Si 100 millions de livres sterling suffisent pour se séparer de l’attaquant, cependant, il pourrait bien devenir une option pour un certain nombre de clubs – y compris Chelsea, qui dépense gratuitement, qui a déjà déplacé beaucoup de bois mort de son équipe cette fenêtre et qui a maintenant d’anciens Lilywhites. patron Mauricio Pochettino à la barre.

Il y a une chance, cependant, que même 100 millions de livres sterling ne soient pas une offre satisfaisante et que Kane ne soit tout simplement pas à vendre. Le joueur de 29 ans a marqué 30 buts en Premier League la saison dernière – et Tottenham aurait terminé dans la moitié inférieure du tableau sans sa sortie.

Le président de Tottenham Hotspur, Daniel Levy, estime apparemment Kane à plus de 100 millions de livres sterling (Crédit image : ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images)

Kane pourrait devenir l’un des nombreux joueurs de 100 millions de livres sterling cet été, avec des gens comme Mbappe, Declan Rice et Victor Osimhen qui, selon la rumeur, seraient tous recherchés par les géants européens pour neuf chiffres.

L’attaquant est évalué à 90 millions d’euros par Marché de transfert.

