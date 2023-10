Le Borussia Dortmund n’a pas encore pris de décision concernant l’avenir de Giovanni Reyna et les discussions concernant une prolongation de contrat au-delà de 2025 n’ont pas eu lieu. Cette saison, Gio Reyna a eu des opportunités limitées de jouer pour le Borussia Dortmund en raison d’une blessure au mollet subie lors de la victoire de la Ligue des Nations de la Concacaf en juin. Après son rétablissement, le […]

Le Borussia Dortmund n’a pas encore pris de décision concernant l’avenir de Giovanni Reyna et les discussions concernant une prolongation de contrat au-delà de 2025 n’ont pas eu lieu.

Cette saison, Gio Reyna a eu des opportunités limitées de jouer pour le Borussia Dortmund en raison d’une blessure au mollet subie lors de la victoire de la Ligue des Nations de la Concacaf en juin.

Après son rétablissement, le joueur de 20 ans a fait des apparitions contre l’Allemagne, le Ghana et lors d’un récent affrontement en Bundesliga avec le Werder Brême.

Bien qu’elle ait été sur le banc pendant plusieurs matchs, Reyna a eu un impact significatif lors de son remplacement lors de la victoire serrée 1-0 du week-end contre le Borussia. Son absence de la formation de départ pourrait être décevante pour l’entraîneur de l’USMNT, Gregg Berhalter, car le temps de jeu constant de Reyna à ce niveau est essentiel.

Il n’est pas surprenant que les performances du milieu offensif sur le terrain aient été exceptionnelles. Cela n’est pas seulement dû à sa forme impressionnante avec l’équipe nationale, mais aussi à ses contributions en tant que super remplaçant au cours de la dernière année.

Sa présence sur le terrain a ouvert de nouvelles possibilités créatives à l’équipe et ajouté de la profondeur.

Malgré son temps de jeu limité au cours de la dernière année, les statistiques de Reyna parlent d’elles-mêmes. Il a marqué en moyenne 0,63 but sans penalty, 3 tirs et 4,63 actions créatrices de tirs toutes les 90 minutes, ce qui fait de lui l’un des meilleurs milieux offensifs des cinq meilleures ligues européennes.

Reyna a du mal à réintégrer le onze de départ du Borussia

Pour Reyna, l’objectif principal est de se battre pour une position de titulaire. A sa place, Marco Reus, l’international allemand de 34 ans et icône du club, occupe le rôle de numéro 10 de l’équipe de Terzic. Cependant, Reus éprouve de plus en plus de difficultés à maintenir des performances constantes.

Le Borussia Dortmund aura sans aucun doute besoin de la productivité de Reyna s’il vise à assurer un printemps européen. Alors que la phase de groupes de l’UEFA Champions League a déjà atteint son point médian, la compétition est sur le point de s’intensifier.

Les récentes performances du joueur pour l’USMNT soulèvent naturellement la question de savoir comment il s’intégrera au Signal Iduna Park cette saison. Jusqu’à présent, il semble qu’il n’ait pas été intégré du tout.

Reyna est maintenant de nouveau en pleine santé et prête à contribuer. De plus, compte tenu des difficultés de plusieurs attaquants de Dortmund, la direction du club est confrontée à la tâche d’optimiser le potentiel de l’Américain.

Le contrat de Gio Reyna avec le Borussia Dortmund expire en juin 2025.

Sa capacité d’adaptation lui a permis d’opérer à la fois comme milieu offensif et comme ailier. Cependant, Terzic a fait allusion à l’idée de positionner Reyna plus centralement dans son équipe à l’avenir.

« Gio, comme Marco Reus et Julian Brandt, se sent plus à l’aise au centre. Nous essayons toujours d’en tenir compte. Cependant, comme Brandt, Gio se retrouve rarement sur les ailes lorsqu’il y joue. Ils ouvrent les ailes et se déplacent toujours dans les demi-espaces. Gio est certainement le plus dangereux et peut constituer la plus grande menace pour les buts [there]», a récemment déclaré le manager du BVB à Sport1.

Quel avenir pour la star de l’USMNT ?

Un autre problème que le Borussia Dortmund doit aborder est l’avenir de Gio Reyna. Les discussions concernant une prolongation de contrat au-delà de 2025 pour la star attaquante n’ont pas eu lieu à Dortmund.

Le club n’a pas encore pris de décision concernant la prolongation de son contrat, affirme Patrick Berger, journaliste à Sport1. Une préoccupation importante est que, sans prolongation, ils pourraient ne recevoir qu’environ 11 à 13 millions de dollars.

