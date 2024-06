Le prix demandé par Arsenal pour Kieran Tierney révélé alors que le défenseur envisage une sortie estivale

Arsenal serait prêt à prendre un coup dur contre Kieran Tierney, alors qu’il se prépare à se séparer définitivement du défenseur des Gunners.

Les Londoniens du nord ont déboursé un montant record de 25 millions de livres sterling pour attirer l’arrière gauche du Celtic en 2019. Bien qu’il ait été un habitué pendant trois ans, bien que gêné par des blessures, l’international écossais est tombé en disgrâce sous Mikel Arteta et a passé la saison précédente en prêt. à la Real Sociedad, faisant 20 apparitions en Liga.









L’équipe espagnole disposait d’une option d’achat incluse dans l’accord mais a choisi de ne pas l’exercer, laissant l’avenir de Tierney à Arsenal incertain. Le joueur de 27 ans ne devrait pas rester à l’Emirates Stadium et devrait partir cet été, de nombreux clubs devraient manifester leur intérêt.

Selon le Sunday Post, Arsenal est prêt à accepter des offres d’environ 10 millions de livres sterling, soit moins de la moitié de ce qu’il a payé au Celtic il y a cinq ans, ce qui représente une perte substantielle. Le Celtic est à la recherche d’un nouvel arrière gauche pour défier Greg Taylor, et il y a eu des rumeurs d’un retour triomphant pour Tierney.

Cependant, les frais de transfert et les salaires dépasseraient probablement ce qu’ils pouvaient se permettre, ce qui suggère qu’un prêt serait la seule option possible. Les équipes de Premier League, Newcastle et Aston Villa, ont déjà été liées, rapporte Football Ecosse.





Tierney, actuellement avec l’équipe écossaise, devrait s’envoler pour l’Allemagne pour l’Euro. Il devrait prendre son poste habituel de défenseur central gauche contre le pays hôte vendredi.

Toute sortie potentielle sera probablement évoquée après la participation de l’Écosse au tournoi. Le directeur sportif d’Arsenal, Edu, aura à cœur de se débarrasser d’un certain nombre de stars cet été, notamment Thomas Partey, Emile Smith Rowe et Eddie Nketiah, tous liés à un départ.