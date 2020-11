Le prix de The Last Of Us Part II chute à 24,99 £ pour le Black Friday

The Last of Us Part II continue d’être salué comme l’un des jeux les plus impressionnants sur PlayStation 4 – et ce Black Friday, vous pouvez le récupérer au prix le moins cher que nous ayons vu jusqu’à présent ici au Royaume-Uni.

Amazon UK et Argos ont baissé le prix à 24,99 £ dans leurs ventes flash respectives, contre un prix de vente conseillé de 49,99 £.

Ces offres ne sont disponibles que pour le reste de la journée. Alors que les deux sites ont des stocks au moment de la rédaction, le stock d’Argos peut varier en fonction de votre emplacement.

The Last of Us Part II est le jeu de suivi du jeu 2013 The Last of Us. Il suit une Ellie plus mature, son voyage et ses luttes dans un monde apocalyptique. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, consultez notre critique complète – c’est l’un des rares titres à recevoir une rare note de 5 étoiles de notre part.

Argos et Amazon ont tous deux d’autres offres disponibles sur les jeux ce Black Friday. Vous pouvez acheter Death Stranding pour 13,99 £, Marvel’s Spider-Man pour 13,99 £, Watch Dogs 3 Legion pour 36,99 £ et FIFA 21 pour 32,99 £.

Pour plus d’offres liées aux jeux, vous pouvez consulter les meilleures offres disponibles actuellement sur d’autres consoles de jeux telles que la PlayStation 5, la Xbox Series X et la Nintendo Switch.

Vous pouvez également consulter les meilleures offres générales du Black Friday disponibles aujourd’hui sur les téléphones, les ordinateurs portables, les jeux et la maison intelligente. Vous pouvez également lire toutes les nouvelles que nous avons sur la série HBO de The Last of Us.