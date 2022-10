Le prix de référence des maisons dans le centre de l’Okanagan tombe en dessous de 1 million de dollars – Kelowna Capital News

Le prix de référence d’une maison unifamiliale dans le centre de l’Okanagan a chuté pour le cinquième mois consécutif.

Les statistiques de l’Association of Interior Realtors évaluent le prix à 981 800 $. Les ventes immobilières résidentielles en septembre dans la région ont connu un ralentissement similaire à celui de tous les autres marchés de la province. Un total de 1 084 ventes d’unités résidentielles ont été enregistrées dans la région de l’Association le mois dernier, en baisse de 37,3 % par rapport à septembre 2021.

« Nous constatons que le resserrement des taux d’intérêt de la Banque du Canada au cours des derniers mois maintient certains acheteurs sur la touche, même si la demande demeure forte », a déclaré Lyndi Cruickshank, présidente de l’association. “En l’absence d’allégement des taux hypothécaires prévu de si tôt, certains propriétaires potentiels ne peuvent pas entrer sur le marché immobilier.”

La demande refoulée dépasse toujours l’offre, cependant, l’augmentation des niveaux offre désormais aux acheteurs de plus grandes options et opportunités qu’au début de 2022, a noté Cruickshank.

Le prix de référence des maisons dans les régions du centre de l’Okanagan, du nord de l’Okanagan, du sud de l’Okanagan et de Shuswap/Revelstoke a connu des augmentations dans les comparaisons d’une année à l’autre dans toutes les catégories de maisons.

Le nombre moyen de jours pour vendre une maison est resté inchangé par rapport au mois d’août, à 57 jours.

Statistiques de l’Association of Interior Realtors pour septembre 2022. (Photo/AIR)

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Central Okanagan Regional DistrictMaisons familialesImmobilier