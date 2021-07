Le prix de OnePlus 9 tombe à un niveau très tentant dans un nouvel accord

Si vous n’avez pas besoin de toutes les cloches et de sifflets de son frère Pro, le OnePlus 9 est un smartphone haut de gamme parfaitement capable pour 2021, et aujourd’hui il est moins cher qu’il ne l’a jamais été depuis son lancement. Donc, si vous l’avez envisagé mais que vous avez reporté l’achat en raison du prix de vente recommandé élevé, c’est peut-être le moment d’agir.

Le OnePlus 9 est maintenant proposé au prix de 649,99 $ par Amazone et B&H dans l’itération avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. C’est évidemment pour une unité déverrouillée, mais si vous en achetez une chez Meilleur achat et activez-le aujourd’hui sur Verizon, le prix tombe à 549,99 $, alors que si vous l’activez sur AT&T, vous paierez 599,99 $. Best Buy propose également le prix de 649,99 $, mais uniquement si vous souhaitez activer le téléphone plus tard.

On ne sait pas combien de temps durera cette offre, donc si elle vous séduit suffisamment, assurez-vous d’en profiter le plus tôt possible afin de ne pas être laissé de côté. Si vous souhaitez en savoir plus sur le OnePlus 9, ne manquez pas notre examen approfondi du téléphone.

Pour récapituler les spécifications de base, le OnePlus 9 est livré avec un écran tactile Fluid AMOLED 6,55″ 1080×2400 120 Hz, le chipset Snapdragon 888, un système de triple caméra arrière (48 MP principal, 50 MP ultra-large, 2 MP monochrome), un selfie snapper 16 MP , et une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 65 W (de zéro à 100 en une demi-heure environ). Il fonctionne sous Android 11 avec OxygenOS 11 en plus.

