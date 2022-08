Le prix de OnePlus 10 Pro tombe à 799 $, le rapprochant du nouveau téléphone 10T

OnePlus a baissé le prix de son téléphone 10 Pro à 799 $ mercredi, le même jour que l’événement de lancement de l’entreprise pour le nouveau 10T 5G.

Le OnePlus 10 Pro, qui est sorti plus tôt cette année, vérifie la plupart des cases pour un téléphone Android haut de gamme, y compris un processeur puissant et un design élégant, a déclaré Andrew Lanxon de CNET dans sa critique. De plus, même avant la baisse des prix, son prix d’origine de 899 $ était inférieur à celui d’autres téléphones haut de gamme comme le iPhone 13 Pro et le Galaxy S22 Ultra.

Cependant, le 10 Pro a été renversé de quelques chevilles en raison de ses restrictions de transporteur et de ses caméras peu impressionnantes, ainsi que de son manque d’étanchéité, à l’exception des modèles exclusifs de T-Mobile.

Avec la baisse des prix, le 10 Pro coûte désormais 799 $ pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ou 869 $ pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Pendant ce temps, le nouveau OnePlus 10T coûte 649 $ pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ou 749 $ pour 16 Go de RAM et 256 Go de stockage.