Le prix de Nothing Phone (1) augmente en Inde

Le Nothing Phone (1) dévoilé le mois dernier vient de devenir plus cher en Inde de 1 000 INR (13 $/12 €), vous devrez donc maintenant débourser 33 999 INR (427 $/420 €) pour la variante 8 Go/128 Go, 36 999 INR (464 $/457 €) pour le modèle 8 Go/256 Go et 39 999 INR (502 $/494 €) pour la version 12 Go/256 Go. Le smartphone sera disponible à l’achat via Flipkart plus tard dans la journée à de nouveaux prix avec deux options de couleur – noir et blanc.

M. Manu Sharma – vice-président et directeur général de Nothing India – a déclaré que la société avait dû augmenter le prix du téléphone (1) en Inde en raison des fluctuations des taux de change et de la hausse des coûts des composants. Cependant, les clients d’autres régions peuvent toujours acheter le téléphone (1) à son prix d’origine.









Rien Téléphone (1)

Le téléphone (1) est le premier smartphone de Nothing, qui est alimenté par le SoC Snapdragon 778G+ et exécute le système d’exploitation Nothing basé sur Android 12 prêt à l’emploi. Il est construit autour d’un OLED FullHD + 120 Hz de 6,55 pouces protégé par Gorilla Glass 5.

L’écran a également un trou de perforation dans le coin supérieur gauche pour la caméra selfie 16MP et un lecteur d’empreintes digitales en dessous pour l’authentification biométrique. Le panneau arrière du téléphone (1) est transparent et arbore des LED et deux caméras – 50MP primaire et 50MP ultra large.









Rien Téléphone (1)

Le Nothing Phone (1) dispose d’une connectivité 5G et contient une batterie de 4 500 mAh avec un support de charge filaire de 33 W. Le smartphone prend également en charge la charge sans fil 15 W et la charge sans fil inversée 5 W.

Vous pouvez lire notre revue Nothing Phone (1) ici pour en savoir plus ou regarder la revue vidéo ci-jointe.

