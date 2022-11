Le prix de Meta Quest 2 est redescendu pour le Black Friday

La meilleur casque VR en ce moment c’est encore le Méta Quête 2et un pack de vente limité appelé Meta Quest 2 Special Edition fait baisser son prix pour compenser le Hausse de prix de 100 $ c’est arrivé plus tôt cette année. À 350 $, le Quest 2 de 128 Go est livré avec Beat Saber et Resident Evil 4, et cela vaut la peine de l’obtenir tant qu’il est disponible. C’est l’un des meilleurs Offres Black Friday sur VR, nous avons vu.

Meta sort un tout nouveau Quête 3 l’année prochaine, probablement avec de meilleures fonctionnalités à un prix similaire, qui est la seule raison pour laquelle vous voudrez peut-être vous retenir. Même ainsi, Beat Saber et Resident Evil 4 sont deux des meilleurs jeux sur le Quest 2, et le lot avec ces jeux coûte 50 $ de moins que le Quest 2 se vendait avant cette vente. (Pour des raisons évidentes, nous vous recommandons d’économiser votre argent et de ne pas acheter les 1 500 $ Quête Pro.)

Si vous voulez encore plus de stockage, la version 256 Go du Quest 2 avec ces jeux coûte 430 $, soit 70 $ de moins que le modèle 256 Go coûte normalement. La plupart des gens n’auront pas besoin de stockage supplémentaire, mais cela peut être utile pour tous ceux qui envisagent de posséder une tonne d’applications.

Meta a également un Vente de jeux VR passe en ce moment, avec beaucoup de meilleurs jeux de quête à prix réduit. Voici quelques-uns des plus remarquables qui valent la peine d’être obtenus :