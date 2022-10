Le prix de médecine ouvre une semaine Nobel assombrie par la guerre

Les prix Nobel de cette année débutent lundi dans l’ombre de la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

Le premier prix décerné est le prix de médecine.

La sous-représentation des femmes, en particulier dans la catégorie scientifique, a été une pomme de discorde.

Les découvertes sur le cancer du sein et les vaccins à ARNm sont considérés comme des gagnants possibles lorsque le prix Nobel de médecine entame lundi une semaine d’annonces des lauréats, les prix de cette année étant organisés à l’ombre de la guerre en Europe.

Créés il y a plus de 120 ans avant que l’Europe ne soit ravagée par deux guerres mondiales, les prix Nobel récompenseront ceux qui ont “conféré le plus grand bienfait à l’humanité” après une année marquée par l’effusion de sang et la dévastation en Ukraine.

Le prix de médecine sera annoncé vers 11h30 (9h30 GMT) à Stockholm lundi, suivi des prix de physique mardi, de chimie mercredi et de littérature jeudi.

Le prix de la paix, le plus attendu des prix et le seul annoncé à Oslo, suivra vendredi, le prix d’économie concluant le 10 octobre.

Côté médecine, un nom de femme ne cesse de revenir parmi les palmarès : la généticienne américaine Mary-Claire King, qui a découvert en 1990 le gène BRCA1 responsable d’une forme héréditaire de cancer du sein.

Elle pourrait être honorée avec les oncologues Dennis Slamon des États-Unis et l’Allemand Axel Ullrich pour leurs recherches, qui ont conduit au développement du médicament contre le cancer du sein Herceptin.

Cependant, si le jury devait rompre avec sa tradition d’honorer des recherches vieilles de plusieurs décennies, une autre femme pourrait être bien placée pour son rôle dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Domination masculine

Déjà honorée par presque tous les autres grands prix de médecine, Katalin Kariko, d’origine hongroise, pourrait gagner pour ses recherches pionnières qui ont conduit directement aux premiers vaccins à ARNm pour lutter contre le Covid-19, fabriqués par Pfizer et Moderna.

“Il n’y a pas seulement le bénéfice direct que cela nous a donné pour lutter contre la pandémie, mais c’est aussi la première d’une série d’applications très prometteuses utilisant cette technologie”, a déclaré à l’AFP Ulrika Bjorksten, directrice du service scientifique de la radio publique suédoise.

Kariko pourrait être honorée avec son collaborateur Drew Weissman des États-Unis et Pieter Cullis du Canada.

LIRE | Le Vatican sanctionne un évêque lauréat du prix Nobel de la paix accusé de maltraitance d’enfants

L’année dernière, le prix a été décerné aux chercheurs américains David Julius et Ardem Patapoutian pour leurs découvertes sur les récepteurs humains de la température et du toucher.

David Pendlebury, qui dirige le groupe d’analyse Clarivate étroitement surveillé, qui répertorie des dizaines de lauréats possibles pour les prix Nobel scientifiques, a déclaré que son argent était sur King et Slamon cette année.

Mais il a également mentionné le biologiste moléculaire de Hong Kong, Yuk Ming Dennis Lo, qui a été le pionnier du développement de tests prénatals non invasifs.

Il a également développé une nouvelle méthode de détection précoce du cancer en utilisant seulement quelques gouttes de sang, appelée biopsie liquide.

Avec une simple prise de sang “vous pouvez déterminer toutes sortes de problèmes et de maladies possibles”, a déclaré Pendlebury.

Les chercheurs masculins basés aux États-Unis ont dominé de manière écrasante les prix Nobel scientifiques au fil des ans.

Les différents comités de prix ont insisté sur le fait qu’ils essayaient de reconnaître les réalisations des femmes, mais affirment que bon nombre des principales découvertes ont été faites il y a des décennies, alors que moins de femmes étaient impliquées dans la recherche de haut niveau.

L’année dernière, 12 hommes et une femme ont remporté le prix Nobel, tous les clins d’œil scientifiques allant aux hommes.

Prix ​​anti-Poutine ?

Pour le prix de littérature jeudi, des critiques littéraires ont déclaré à l’AFP qu’ils pensaient que l’Académie suédoise pourrait opter pour un auteur plus grand public cette année, après avoir sélectionné des écrivains moins connus au cours des deux dernières années.

L’année dernière, l’auteur tanzanien Abdulrazak Gurnah a gagné, tandis que la poète américaine Louise Gluck a été couronnée en 2020.

La romancière américaine Joyce Carol Oates, les françaises Annie Ernaux et Maryse Conde, la russe Lyudmila Ulitskaya et la canadienne Margaret Atwood ont toutes été citées comme lauréates potentielles si le comité a les yeux rivés sur une femme.

Les sites de paris en ligne ont cependant le Français Michel Houellebecq comme favori, devant l’écrivain britannique Salman Rushdie, victime d’une tentative d’attentat en août.

Mais c’est le prix de la paix qui devrait revêtir une importance particulière cette année.

Dmitry Muratov pose avec le diplôme et la médaille du prix Nobel de la paix lors de la cérémonie de remise des prix à Oslo, en Norvège.

Après que le journaliste russe Dmitry Muratov ait remporté le prix l’année dernière avec sa collègue philippine Maria Ressa au nom de la liberté d’expression, le Comité Nobel norvégien décernera-t-il un autre prix anti-Poutine après l’invasion de l’Ukraine par Moscou ?

Jamais depuis la Seconde Guerre mondiale un conflit n’avait fait rage entre deux pays si proches d’Oslo.

La Cour pénale internationale, chargée d’enquêter sur les crimes de guerre en Ukraine, et la Cour internationale de justice – toutes deux basées à La Haye – ont été mentionnées comme lauréats possibles cette année.

Ainsi ont emprisonné le dissident russe Alexei Navalny et la chef de l’opposition biélorusse Svetlana Tikhanovskaya.

Si le comité devait se concentrer sur la crise climatique, les experts ont prévenu la militante suédoise Greta Thunberg, peut-être avec l’écologiste britannique David Attenborough ou d’autres militants tels que la Soudanaise Nisreen Elsaim et la Ghanéenne Chibeze Ezekiel.