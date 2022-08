Le prix de l’UEFA est une consolation pour Putellas après une série de revers

Istanbul (AFP) – Être sacrée joueuse de l’année de l’UEFA pour la deuxième saison consécutive n’est peut-être qu’une maigre consolation pour Alexia Putellas après que la star espagnole a terminé la campagne avec l’agonie d’une défaite en finale de la Ligue des champions, puis a raté l’Euro 2022 en raison d’une blessure .

Le joueur de 28 ans est actuellement au début d’une longue rééducation après avoir subi une déchirure du ligament antérieur du genou à l’entraînement début juillet, juste avant que l’Espagne ne commence sa campagne de championnat d’Europe en Angleterre.

Son club de Barcelone a déclaré que Putellas serait absente jusqu’à 12 mois en conséquence et qu’elle devrait donc manquer l’intégralité de la saison à venir.

“Je suis très heureux de remporter ce prix pour une deuxième année et encore plus en ce moment”, a déclaré Putellas. « C’est malheureux que je ne puisse pas faire ce que j’aime le plus. C’est une motivation pour revenir dans cet endroit.

C’était une façon douloureuse pour Putellas d’être abattue à son apogée, après qu’elle soit devenue la troisième gagnante du Ballon d’Or féminin l’année dernière, succédant à Ada Hegerberg et Megan Rapinoe.

Il ne faisait aucun doute qu’elle méritait cet honneur, après avoir mené Barcelone à la victoire en Ligue des champions l’année dernière, marquant un penalty en finale alors que son équipe martelait Chelsea 4-0.

Putellas, qui a grandi en Catalogne et a rejoint Barcelone à l’adolescence, a ensuite remporté le prix de la meilleure joueuse féminine de la FIFA pour 2021 et a maintenant été récompensée pour ses performances en aidant le club dominant d’Espagne à remporter un autre doublé en championnat et en coupe.

En plus de cela, elle a été la meilleure buteuse de la Ligue des champions la saison dernière avec 11 buts, dont trois en quart de finale contre le Real Madrid et deux autres lors du match aller de la demi-finale à domicile contre Wolfsburg, un 5- 1 victoire regardée par une foule record du monde féminin de 91 648 au Camp Nou.

“J’ai réalisé un rêve que tous les fans masculins et maintenant féminins de Barcelone ont, qui est de jouer dans un Camp Nou complet”, a déclaré Putellas.

Cette participation résume à quel point Putellas et ses coéquipières du Barca ont captivé l’imagination localement, bien qu’elles n’aient pas été en mesure d’offrir à leurs supporters une deuxième couronne consécutive en Ligue des champions.

Le milieu de terrain offensif, portant le brassard de capitaine, a marqué lors de la finale contre Lyon à Turin, mais à ce moment-là, Barcelone était déjà mené 3-0 et il n’y aurait pas de retour.

Lyon a maintenant remporté six des sept dernières ligues des champions et il reste à voir si Barcelone pourra récupérer le titre dans la saison à venir si Putellas ne jouera probablement aucun rôle.

Putellas, qui a joué pour les rivaux de la ville de Barcelone, l’Espanyol, et pour Levante plus tôt dans sa carrière avant de retourner au Barça en 2012, a également dû regarder de côté alors que l’Espagne perdait en prolongation face à l’Angleterre en quarts de finale du Championnat d’Europe le mois dernier. .

L’Espagne n’était qu’à six minutes de gagner ce match nul et ils se demanderont ce qui aurait pu se passer si Putellas avait été en forme.

Son pays espère également que la meilleure joueuse du monde pourra retrouver sa pleine forme à temps pour la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui doit débuter le 20 juillet de l’année prochaine.