Oppo a baissé le prix du smartphone Oppo F17 Pro en Inde de Rs 1500 de manière permanente. Le smartphone qui a été lancé dans le pays en septembre pour 22 990 roupies sera désormais vendu au détail à 21 490 roupies pour le seul stockage de 8 Go + 128 Go chez tous les détaillants. L’Oppo F17 Pro est également disponible sur Amazon Inde dans les options de couleur noir mat, blanc métallique, bleu magique et or mat. Les caractéristiques notables du smartphone incluent le SoC MediaTek Helio P95, une configuration de caméra arrière quadruple et une batterie de 4015 mAh.

Le site Web d’Oppo India propose également des offres de vente telles qu’une offre d’échange d’une valeur maximale de 9 350 Rs, une EMI facile pendant un an et une offre de mise à niveau Oppo. De plus, Amazon propose des offres de vente telles que EMI sans frais, une remise instantanée de 10% avec les cartes de crédit SBI et une offre d’échange pouvant atteindre 11 200 Rs. L’Oppo F17 Pro est disponible à l’achat auprès de détaillants hors ligne ainsi que des avantages fournis par ICICI, Federal Brand et Bank of Baroda.

En termes de spécifications, il arbore un écran Super AMOLED Full HD + de 6,43 pouces (1 080 x 2400 pixels) avec un rapport écran / corps de 90,67% et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Sous le capot, il contient le SoC octa-core MediaTek Helio P95, couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne non extensible. Sa configuration de caméra arrière quadruple comprend un appareil photo principal de 48 mégapixels, un appareil photo secondaire de 8 mégapixels et deux tireurs de 2 mégapixels. Pour les selfies et les appels vidéo, l’Oppo F17 Pro propose une configuration à double caméra à l’avant avec un capteur principal de 16 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. L’application appareil photo sur le smartphone prend en charge les modes de prise de vue tels que le mode professionnel, le mode panorama, le portrait, le mode nuit, la photographie en accéléré, le ralenti, etc.

Les autres fonctionnalités du téléphone incluent 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS / A-GPS et une prise casque 3,5 mm. L’Oppo F17 Pro contient une batterie de 4015 mAh avec prise en charge de la charge rapide VOOC Flash Charge 4.0 de 30 W via le port USB Type-C. Enfin, le smartphone pèse 164 grammes.