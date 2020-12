Il y a quelques jours, nous avons vu une bannière divulguée qui révélait le design et quelques spécifications des Oppo A15. Maintenant, une autre affiche a fait surface, nous disant que les A15 coûteront 11 490 INR (155 $ / 130 €) en Inde.

L’affiche n’inclut aucun nouveau détail mais corrobore les spécifications de la fuite précédente: écran HD + de 6,52 « , triple caméra arrière, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

L’A15s dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales à l’arrière pour l’authentification biométrique.

Le reste des spécifications sont actuellement inconnues et il n’y a pas encore de mot d’Oppo sur les A15, mais en regardant l’affiche divulguée, il semble que les A15 deviendront officiels à tout moment.

La source