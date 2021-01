L’Oppo A12 obtient une baisse de prix en Inde, près de deux mois après sa dernière révision de prix. Le dernier développement est applicable sur tous les canaux Oppo partenaires et officiels, et les clients peuvent acheter le smartphone avec la nouvelle tarification à partir d’aujourd’hui. Le téléphone économique pour les utilisateurs d’entrée de gamme contient deux caméras arrière, un SoC MediaTek Helio P35 et une batterie de 4320 mAh. Il est disponible à l’achat en option de couleur noir et bleu.

Actuellement, le prix de l’Oppo A12 en Inde commence à 8 490 Rs, en baisse par rapport au prix de vente précédent de 8 990 Rs pour la variante de stockage de base 3 Go + 32 Go. Son modèle 4 Go + 64 Go coûte maintenant 10 990 Rs au lieu de 11 490 Rs. Le smartphone économique a été lancé en Inde en avril de l’année dernière pour un prix de départ de Rs 9 990. Les clients peuvent acheter l’appareil via les canaux hors ligne et en ligne Oppo, Flipkart et Amazon. Notamment, les plates-formes de commerce électronique proposent également des offres de vente telles que l’EMI sans frais, une offre d’échange et une offre de remboursement avec certaines cartes. Le changement de prix a été initialement repéré par 91Mobiles.

En termes de spécifications, l’Oppo A12 arbore un écran LCD HD + de 6,22 pouces (720×1 520 pixels) avec un rapport d’aspect 19: 9 et une protection Cornilla Glass 3 sur le dessus. Sous le capot, il contient le processeur octa-core MediaTek Helio P35 associé à jusqu’à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage intégré. Le stockage peut être étendu jusqu’à 256 Go via un emplacement pour carte microSD dédié. Pour la sécurité, l’Oppo A12 dispose d’un capteur d’empreintes digitales et également d’un support de déverrouillage du visage.

Ses deux caméras arrière sont intégrées à un module de caméra en forme de pilule, accompagné d’un flash LED. La configuration de la caméra arrière comprend un capteur principal de 13 mégapixels avec un objectif f / 2,2 et un capteur secondaire de 2 mégapixels. Il y a aussi un appareil photo selfie de 5 mégapixels à l’avant avec un objectif f / 2.4. Les autres caractéristiques notables de l’Oppo A12 incluent la 4G VoLTE, le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS / A-GPS, etc. Il comprend une batterie de 4230 mAh qui se recharge via un port micro USB. Oppo affirme que le téléphone peut fournir 17 heures de streaming vidéo en ligne, huit heures de jeu en ligne et 63 heures de lecture audio.