Le prix de l’iPhone 14 Pro Max commence à Rs 1,39,900. Voici d’autres choses que vous pouvez acheter à la place

Apple a lancé la nouvelle série iPhone 14, qui comprend les versions les plus chères des téléphones de tous les temps. L’iPhone 14 a été au prix de Rs 79 900 et l’iPhone 14 Plus est au prix de Rs 89 900. La série Pro, en revanche, commence à Rs 1,29 900 pour l’iPhone 14 Pro et à Rs 1,39 900 pour l’iPhone 14 Pro Max. Il n’est pas surprenant que malgré les coûts capables de percer des poches (et des organes internes, si l’on en croit Twitter), les iPhones continueront à trouver des acheteurs. Mais si, par hasard, vous n’êtes pas enclin à acheter des choses qui sont devenues plus un signal de statut qu’autre chose, voici une idée de ce que vous pourriez faire à la place pour vous indigner et indigner les autres.

Tout aussi somptueux et probablement un peu moins absurde que les prix de l’iPhone.

Beaucoup d’articles ménagers de Priyanka Chopra

Bien sûr, les articles Sona Home de Priyanka Chopra peuvent parfois sembler être une attaque personnelle, mais comparés à l’iPhone Pro Max ? Ils ne sont rien. Il existe deux catégories d’objets : Sultan’s Garden et Panna Collection. Le chemin de table Panna coûte Rs 14 043, la nappe rectangulaire Panna vaut Rs 30 612, un ensemble de quatre sous-verres Panna coûte Rs 4 576. Une assiette Sultan’s Garden coûte Rs 4 733, un bol de service de la collection coûte Rs 7 732, une tasse à thé et une soucoupe sont au prix de Rs 5 365 et une tasse vaut Rs 3 471. Vous pourriez au moins donner à l’une de vos pièces un aspect très stylisé au prix d’un iPhone Pro Max.

Tapis de la renommée de Ranveer Singh

Vous pourriez probablement acheter l’un des tapis Jaipur qui ont été utilisés dans la séance photo nue de Ranveer Singh. Juste pour vous donner une idée de la hausse des prix de ces tapis de luxe, prenez, par exemple, la pièce en laine nouée à la main Manthan de la collection Modern Rugs. Cela coûte un énorme Rs 5,54,400. Les tapis floraux, qui ressemblent à ce sur quoi Ranveer se trouve dans ses photos, ont une gamme allant d’environ Rs 3 000 (pour un tapis de 2×3 pieds) et vont jusqu’à environ Rs 6,57 700 (pour un tapis de 9×12 pieds). On ne sait pas quel tapis a pu être utilisé lors de la séance photo ni combien il a coûté, mais vous pourriez probablement l’acheter pour le prix d’un iPhone 14.

Sept assiettes du biryani le plus cher du monde

Connu sous le nom de Royal Gold Biryani, le plat se vend 1 000 dirhams par assiette. C’est environ Rs 19 705,85 pour une assiette de biryani. Et il est plaqué d’une feuille d’or 23 carats. Le restaurant, situé dans le chic centre financier international de Dubaï (DIFC), ressemble à un bungalow colonial britannique avec des intérieurs luxuriants pour correspondre aux prix élevés de la nourriture servie. Pour le prix d’un iPhone 14 Pro Max, vous pourriez en obtenir environ 7 plaques.

Deux sets Lego du Seigneur des Anneaux

L’ensemble de lego Tower of Orthanc, au prix de Rs 60 000 pièce, est livré avec six étages détaillés, selon la description du produit sur Amazon, remplis de trappes, de potions et d’ingrédients pour les fabriquer, d’un escalier pliable et al. Cependant, la plupart des utilisateurs de Twitter ont toujours trouvé le coût discordant et ont suggéré qu’avec cet argent, des livres ou un vélo, ou même un FD serait un meilleur choix. Un autre a déclaré que seul l’anneau de Sauron fourni avec l’ensemble Lego pouvait justifier ce prix. Mais même sans ces choses, probablement un choix tout aussi raisonnable que l’iPhone Pro Max.

Une machine à roti

Il existe une machine à rôtir qui fait tout pour vous, du mélange au pétrissage en passant par le soufflage. Le hic ? Il en coûte Rs 1,11,000. Le Rotimatic automatise complètement le processus de fabrication des rotis, mais le prix a incité de nombreux utilisateurs de médias sociaux à faire une double prise. Prétendant être la “façon la plus intelligente de rôtir”, le site Web du Rotimatic se lit comme suit : “Rotimatic est la première solution entièrement intégrée au monde qui mesure, mélange, pétrit, aplatit, cuit, souffle et ravit. Tout en un!”

