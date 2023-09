Le prix de LINK s’améliore, les taureaux Chainlink seront-ils en mesure d’atteindre le cap de 8,5 $ ?

Le prix LINK de Chainlink a augmenté au-dessus de la résistance de 7,25 $. Le prix consolide désormais les gains et pourrait viser des hausses supplémentaires supérieures à 7,50 $.

Le prix de Chainlink affiche des indicateurs positifs supérieurs à 7,25 $ par rapport au dollar américain.

Le prix se négocie au-dessus du niveau de 7,30 $ et de la moyenne de transfert simple de 100 (4 heures).

Une ligne de développement haussière clé se forme avec un support proche de 7,25 $ sur le graphique en données de 4 heures de la paire LINK/USD (source de données de Kraken).

Le prix pourrait redémarrer son augmentation à moins qu’il n’y ait une clôture en dessous du support de 6,95 $.

Chainlink (LINK) Value envisage des avantages supplémentaires

Dans la dernière prévision de prix LINK, nous avons mentionné la probabilité de gains supplémentaires au-dessus du niveau de 7,00 $ par rapport au billet vert américain. Le prix est resté stable et a prolongé les gains au-dessus du niveau de 7,25 $.

Le prix a même dépassé le niveau de 7,50 $. Chainlink s’est négocié jusqu’à 7,56 $ et a surperformé Bitcoin et Ethereum. Récemment, il y a eu une correction mineure en dessous de 7,40 $. Le prix a examiné le niveau de retracement Fib de 23,6 % du mouvement à la hausse du plus bas de 6,60 $ au plus haut de 7,56 $.

LINK se négocie désormais au-dessus du niveau de 6,50 $ et de la moyenne de transfert simple de 100 (4 heures). Il existe également une ligne de développement haussière clé qui se forme avec un support proche de 7,25 $ sur le graphique en 4 heures de la paire LINK/USD.

Fournir: LINKUSD sur TradingView.com

S’il y a une récente amélioration, le prix pourrait faire face à une résistance proche de 7,45 $. La principale résistance principale est proche de la zone de 7,50 $. Une cassure nette au-dessus de 7,50 $ pourrait probablement amorcer une légère amélioration vers les fourchettes de 8,00 $ et 8,20 $. La prochaine résistance principale est proche du niveau de 8,50 $, au-dessus duquel le prix pourrait atteindre 8,80 $.

Les trempettes sont-elles limitées ?

Si le prix de Chainlink ne parvient pas à dépasser le niveau de résistance de 7,50 $, il pourrait très bien y avoir une extension de baisse. Le support préliminaire à la baisse est proche du niveau de 7,25 $.

Le prochain support majeur est proche du niveau de 6,95 $ ou du niveau de retracement Fib de 61,8 % du mouvement à la hausse du plus bas de 6,60 $ au plus haut de 7,56 $, en dessous duquel le prix pourrait vérifier le niveau de 6,80 $. Toute perte supplémentaire pourrait conduire LINK vers le niveau de 6,60 $ à court terme.

Indicateurs techniques

MACD 4 heures – Le MACD pour LINK/USD perd de son élan dans la zone haussière.

4 heures RSI (Relative Power Index) – Le RSI pour LINK/USD est maintenant au-dessus du niveau 50.

Principales fourchettes d’aide – 7,25 $ et 6,95 $.

Principales plages de résistance – 7,50 $ et 8,50 $.