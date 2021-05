Le prix de l’Ethereum (ETH) dépasse les 4000 $ pour la première fois

En 2021, le bitcoin et l’éther ont connu d’énormes rassemblements. En avril 2021, le marché de la crypto-monnaie dépassait pour la première fois 2000 milliards de dollars.

LONDRES – Ether a dépassé les 4000 dollars lundi pour atteindre un nouveau record, prolongeant un rallye étonnant pour la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde.

Ether, le jeton numérique de la blockchain Ethereum, a augmenté de près de 7% au cours des dernières 24 heures pour atteindre 4141,99 $ à 3 h 40 HE, selon Coin Metrics. Il a maintenant une valeur marchande totale de 476,3 milliards de dollars, soit moins de la moitié des 1,1 billion de dollars de Bitcoin.

Une fois dans l’ombre de Bitcoin, l’éther a récemment enregistré des gains paraboliques alors que les investisseurs se tournent vers d’autres crypto-monnaies pour obtenir des rendements. Bitcoin a chuté de plus de 2% en avril, tandis que l’éther a augmenté de plus de 40%. L’ensemble du marché de la cryptographie vaut actuellement plus de 2,5 billions de dollars, selon CoinMarketCap, en raison de l’intérêt croissant pour l’espace.

Les investisseurs traditionnels et certaines entreprises comme Tesla ont afflué vers le bitcoin plus tôt cette année, considérant la pièce numérique comme une couverture potentielle contre l’inflation alors que les banques centrales du monde entier impriment de l’argent pour soulager les économies frappées par les coronavirus. Les grandes banques de Wall Street comme Goldman Sachs et Morgan Stanley ont également cherché à offrir à leurs clients fortunés une exposition au bitcoin.

Cependant, certains investisseurs n’achètent toujours pas l’engouement pour la crypto. Michael Hartnett, stratège en chef des investissements chez Bank of America Securities, a déclaré que le rallye de Bitcoin ressemble à la « mère de toutes les bulles », tandis que Stephen Isaacs d’Alvine Capital a déclaré qu’il n’y avait « pas de fondamentaux avec ce produit, point final ».