Le prix de l’Ethereum (ETH) atteint un record au-dessus de 3400 $

L’intérêt pour les crypto-monnaies a augmenté au cours de l’année écoulée, le bitcoin poussant continuellement de nouveaux records. Un certain nombre de facteurs, y compris l’intérêt croissant des institutions et de grandes entreprises telles que Tesla qui achète la pièce numérique, ont été crédités de son essor.

Les contrats dits intelligents sont une caractéristique clé d’Ethereum. Ce sont des contrats qui peuvent être exécutés automatiquement à l’aide de code.

L’utilisation d’Ethereum dans les applications dites de finance décentralisée, ou DeFi, suscite de plus en plus d’enthousiasme. Il s’agit de services financiers basés sur la blockchain, tels que les prêts, qui pourraient en théorie contourner les banques et les maisons de courtage.

Le mois dernier, la Banque européenne d’investissement a annoncé avoir émis sa toute première obligation numérique sur une blockchain publique utilisant Ethereum.

Un nombre croissant d’applications DeFi basées sur Ethereum et un intérêt institutionnel croissant pour la technologie pourraient être à l’origine de la hausse rapide des prix.

« Des milliers de développeurs créent des applications qui recréent des produits financiers traditionnels de manière décentralisée au-dessus d’Ethereum, et comme de plus en plus d’utilisateurs affluent pour interagir avec ces applications, ils ont besoin d’ETH (éther) pour effectuer toute transaction », Sergey Nazarov, co -Fondateur de la société de contrats intelligents Chainlink, a déclaré.

« Deuxièmement, il semble y avoir un intérêt institutionnel croissant pour la blockchain publique Ethereum, alors que les parties prenantes jouent avec les moyens de tirer parti du réseau public. »