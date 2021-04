Jack Taylor | Getty Images

LONDRES – Ether a atteint un niveau record jeudi alors que la domination du bitcoin sur le marché de la crypto-monnaie diminuait. La deuxième plus grande monnaie numérique au monde en termes de valeur marchande a atteint un nouveau record de 2800 dollars jeudi matin, selon les données de Coin Metrics. Bitcoin, la première pièce numérique, était légèrement inférieure à 54471 $. Cette décision intervient après la Banque européenne d’investissement annoncé Mercredi, il avait émis sa toute première obligation numérique sur la blockchain Ethereum, le réseau sous-jacent d’Ether. Cela a conduit à la spéculation que la monnaie gagne du terrain parmi les institutions financières traditionnelles. La plupart des principales crypto-monnaies se négociaient plus haut jeudi, stimulées par la hausse de l’éther. Bitcoin, la pièce numérique la plus précieuse, est en baisse d’environ 16% par rapport à son sommet historique de près de 65000 $ plus tôt ce mois-ci. Il a néanmoins connu un rallye époustouflant, grimpant de près de 90% jusqu’à présent cette année, grâce à l’intérêt accru des investisseurs institutionnels et des acheteurs d’entreprises comme Tesla. Dans le même temps, certains investisseurs ont mis en garde contre la mousse sur le marché de la cryptographie. Dogecoin, un jeton numérique inspiré des mèmes, s’est rallié mercredi après des tweets de soutien de célébrités comme Elon Musk et Mark Cuban. Et beaucoup d’autres «altcoins», ou monnaies alternatives, se sont également ralliés cette année. Cela a conduit à la domination de Bitcoin sur le marché de la cryptographie en dessous de 50% la semaine dernière pour la première fois depuis août 2018, selon CoinMarketCap.

La première fois que la part de marché du bitcoin a chuté en dessous de ce niveau, c’était en 2017, avant une énorme chute des prix de la crypto maintenant appelée «hiver crypto». Mais les taureaux de Bitcoin soutiennent que les choses sont différentes cette fois, car le rallye est tiré par la demande institutionnelle plutôt que par les investisseurs de détail. « Il y a tellement de battage médiatique de la part des institutions qui entrent », a déclaré Carol Alexander, professeur à la University of Sussex Business School, à CNBC la semaine dernière. « Bitcoin est presque comme un point de référence en quelque sorte, le numéraire de la cryptographie. Je pense qu’il y aura une demande soutenue à mesure que les investisseurs institutionnels deviendront plus confiants sur le marché. » « Cela dit, du côté de la vente au détail qui était autrefois dans le bitcoin, ce n’est plus cool », a ajouté Alexander. « Tout le monde connaît le bitcoin et nous voulons que les choses en parlent. Nous ne voulons pas parler de Covid tout le temps. Il s’agit en grande partie de la psychologie du marché. Nous avons été enfermés et n’avons pas eu de nouvelles à discuter. à propos de. » Les sceptiques des crypto-monnaies disent que le bitcoin et les autres pièces numériques sont une bulle spéculative. Stephen Isaacs, président du comité d’investissement chez les consultants financiers Alvine Capital, a déclaré à CNBC plus tôt ce mois-ci qu’il pensait que le bitcoin était dans une « bulle » qui éclaterait, citant les risques liés à la réglementation et au changement climatique.

