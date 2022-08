Le prix de l’éther (ETH) dépasse celui du bitcoin (BTC) à l’approche de la fusion d’Ethereum

Depuis qu’il a atteint un creux à la mi-juin, l’éther a massivement surperformé le bitcoin alors que les investisseurs anticipent une mise à niveau majeure de la blockchain Ethereum.

Bitcoin a atteint un creux de 17 601 $ le 19 juin et a augmenté d’environ 31 % depuis lors au cours de négociation de vendredi, selon les données de CoinDesk.

Ether a également atteint son récent creux le 19 juin à 880,93 $, mais a bondi de 106 % depuis lors.

L’énorme divergence de performances entre les deux crypto-monnaies se résume à un facteur majeur : une grande mise à niveau de la blockchain Ethereum. Ether est la crypto-monnaie native du réseau Ethereum.

La mise à niveau d’Ethereum, appelée “fusion”, devrait avoir lieu le 15 septembre après de nombreux retards. La blockchain passera d’un système dit de preuve de travail à un modèle appelé preuve de participation. Une explication complète de la fusion peut être trouvée ici.

Les partisans affirment que cette décision rendra le réseau Ethereum plus rapide et plus économe en énergie.