Le prix de l’Ether (ETH) augmente après la fusion finale d’Ethereum testnet

Ether a atteint un sommet de deux mois après que les développeurs ont réussi une dernière répétition générale pour une mise à niveau cruciale qui devrait avoir lieu le mois prochain.

La deuxième plus grande crypto-monnaie au monde a atteint un prix supérieur à 1 927 $ vers 8 h 20 HE jeudi, selon les données de CoinMetrics. C’est son plus haut niveau depuis début juin et un bond de 13% au cours des dernières 24 heures.

Mercredi, Ethereum a effectué son dernier essai pour la “fusion”, un événement clé qui devrait le rendre plus rapide et plus économe en énergie. L’un des réseaux de test d’Ethereum, appelé Goerli, a simulé un processus identique à ce que le réseau principal exécutera en septembre. Les réseaux de test permettent aux développeurs d’expérimenter et de faire les ajustements nécessaires avant le lancement des mises à jour sur la blockchain principale.

La fusion verra la transition de la blockchain sous-jacente d’ether d’un système de preuve de travail à un modèle plus efficace appelé preuve de participation. Les mécanismes de consensus de preuve de travail dépendent des mineurs de crypto pour vérifier les transactions. Les réseaux de preuve de participation, en revanche, exigent que les validateurs détiennent un certain nombre de jetons pour participer, ce qui les rend beaucoup moins énergivores. L’événement, qui a été retardé à plusieurs reprises, devrait maintenant avoir lieu le 19 septembre.

Une fois finalisée, la mise à niveau devrait accélérer les transactions sur le réseau Ethereum et le rendre plus économe en énergie, les bailleurs de fonds espérant qu’elle répondra aux critiques concernant l’impact environnemental des crypto-monnaies. Cela a conduit certains investisseurs à parier que l’éther pourrait finir par voler le tonnerre du bitcoin. Le bitcoin a perdu du terrain au profit d’autres jetons ces dernières années, sa domination du marché glissant en dessous de 40 %, contre près de 70 % au début de 2020.