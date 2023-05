Le prix de l’échec : un fossé pour Johnson, des emplois pour Osborne et des globe-trotters pour Truss | Catherine Bennett

NPas pour nier l’attrait des livres et des podcasts dans lesquels des personnes qui réussissent parlent de l’échec de manière inspirante, mais une nouvelle école de preuves anecdotiques, assez différente, propose une approche alternative. Et si le moyen le plus efficace de gérer un échec était de nier qu’il ne s’est jamais produit ? Ou – en supposant que quelque chose d’extérieurement catastrophique soit perçu comme définitivement survenu – pour expliquer comment ce récit ne fait que confirmer les défis difficiles auxquels est confronté l’idéaliste/sauveur/cheval de bataille innocent ciblé ?

« Quand le mouvements de troupeau, ça bouge. » (Boris Johnson)

« L’automne dernier, j’ai eu un revers majeur. » (Liz Truss)

« J’ai eu vraiment l’âge d’or personnellement. » (Georges Osborne)

Si les politiciens conservateurs spectaculairement ratés ne peuvent pas s’attribuer tout le mérite de cette approche auto-apaisante du désastre enregistré – Jeremy Corbyn et d’autres servent sans vergogne ailleurs – ils offrent des cours de maître sur la gestion des échecs qui ne seront probablement pas dépassés jusqu’à ce qu’un autre favori du parti conteste la convention selon laquelle un héritage de la douleur nationale est incompatible avec l’avancement professionnel.

La ferme étant la Jour d’Elisabeth de cette révolution dans la gestion des défaillances. Rejoignez-nous pour ne pas discuter de ce qu’elle n’a pas appris d’un échec qui ne s’est jamais produit. Ses progrès en matière d’auto-justification – comme la semaine dernière à Taïwan – peuvent sembler dérisoires à côté de l’exercice majestueux de renouvellement d’Osborne ou du cirque itinérant de Johnson, mais le premier a le temps de son côté, le second ses fictions, son sens du spectacle et ses sponsors ensorcelés.

Compte tenu du nombre de ménages susceptibles d’avoir souffert de plus de difficultés financières à cause de Truss qu’à cause d’un voleur de téléphone portable – et comment certains peuvent même se souvenir du peignoirs Chevening manquants d’hier – le retour de Truss du désert, avant même qu’elle ne soit portée disparue, semblerait incroyablement mal jugé s’il ne rappelait pas davantage un Richard III triomphant. Ce moment où il séduit la veuve d’un homme qu’il a récemment assassiné. Sur un autre corps. « Est-ce qu’une femme de cet humour a jamais été courtisée ? Une femme dans cet humour a-t-elle jamais gagné ? » C’est à quel point c’est fou – ou impressionnant – de voir des organes de presse qui ont récemment cartographié le coût de 30 milliards de livres sterling de l’idiotie de Truss enregistrant maintenant ses déclarations avec un intérêt poli presque impossible à distinguer de la complicité.

La nouvelle maison de Boris Johnson dans l’Oxfordshire a un fossé. Photographie : Geoffrey Swaine/Shutterstock

En fait, c’est plus fou : le Richard III de Shakespeare fait semblant d’être pénitent. La semaine dernière, Truss a simplement trébuché sur suffisamment de déclarations sur la Chine pour persuader les crédules de promulguer les selfies qu’elle a toujours envisagés, ses biographes ont confirméessentiel à ses intérêts.

« Truss exhorte Sunak à classer la Chine comme une » menace « pour la sécurité du Royaume-Uni », était la position consciencieuse de la BBC, comme si c’était (a) une nouvelle hors de sa tête, et (b) vraiment le but de l’étape sur le thème de Taiwan dans Truss. réhabilitation. Étant donné que le rapport cherchait à équilibrer les détracteurs de son parti, mais pas les victimes civiles de la «prime de risque débile», un terme populaire qu’elle inspirait déjà en octobre dernier, cette aventure aurait difficilement pu mieux se dérouler pour l’un des vandales les plus sans charme de l’histoire politique récente. Bien qu’elle ait évidemment la chance à cet égard de bénéficier de l’exemple pionnier d’Osborne.

La haine du public et la suspicion professionnelle peuvent se dissiper à des niveaux totalement sûrs en aussi peu que neuf ans

C’est grâce à Osborne, ancien maître de l’enterrement des échecs, que nous savons que la haine du public et la suspicion professionnelle peuvent se dissiper à des niveaux totalement sûrs en aussi peu que neuf ans. C’était l’écart entre le fait qu’Osborne ait été hué aux Jeux paralympiques de Londres alors que les gens en voulaient encore à son attaque contre les dépenses des services publics (y compris les musées) et sa nomination à la présidence du British Museum.

Son palmarès en tant que chancelier, condamnés tous les deux devant et après le changement de carrière qui a suivi sa prise de risque et celle de David Cameron sur le Brexit, ne s’était bien entendu pas interposé entre lui et une succession d’autres boulots improbables mais ratés, dont celui de monter celui d’Evgeny Lebedev Norme du soir.

Aujourd’hui, poli par sa connexion au British Museum, une nouvelle promotion pour le créateur de la taxe sur les chambres sera annoncée (il doit orner la société d’investissement Lingotto), sans que personne ne vous demande pourquoi vous embaucheriez quelqu’un qui, en plus de vouloir que Theresa May soit hachée « dans mon congélateur », a été pendant si longtemps associé à être étonnamment faux. Non seulement sur l’austérité, même si cela suffirait, mais sur HS2, sur le pont du jardin et surtout, si la mémoire est votre truc, sur la Chine. Il y dirigeait une délégation flatteuse en 2015 : « Créons une décennie dorée pour le Relation Royaume-Uni-Chine”. S’il avait réussi, l’histoire d’amour aurait encore deux ans à courir.

La presse d’État chinoise a félicité George Osborne pour avoir mis de côté les objections aux droits de l’homme, qui incluaient déjà la persécution des Ouïghours. Photographie : Hannah McKay/Reuters

En retour, la presse d’État chinoise a fait l’éloge d’Osborne pour avoir écarté les objections aux droits de l’homme, qui incluaient déjà la persécution des Ouïghours. « Garder une manière modeste est la bonne attitude pour un ministre des Affaires étrangères en visite en Chine pour rechercher des opportunités commerciales. »

La semaine dernière, Alastair Campbell, après avoir invité le modeste homme d’État sur son podcast Le reste Est-ce que la politique, a déclaré qu’Osborne avait « de bons conseils pour les travaillistes ». Espérons que quelqu’un du parti travailliste se souvienne qu’en 2019, Osborne, soutenant Johnson, a déclaré Standard lecteurs, son candidat pourrait « remettre son parti et son pays sur les rails ».

Avec son récent Elginwashing aidant à achever l’élimination de ce qui semblait autrefois inaltérable, la réinvention d’Osborne, facilitée par les plus légères expressions de regret, est un modèle rassurant pour tout politicien sans aucun déni pour sa part dans le déclin du Royaume-Uni après 2010. Ce qui pourrait ne pas être pardonné par le public sera bientôt oublié ou, avec suffisamment de bravade et de nouveaux titres de poste, écrasé.

De même, quoi qu’il advienne de Johnson, les reproches qui ont déclenché sa sortie se lisent déjà comme des documents historiques, à peine liés à la figure prospère qui, ayant fait dérailler à la fois son parti et son pays, vient d’acquérir le sceau ultime de la respectabilité tory, un manoir entouré de douves. Peut-être que Carrie n’a pas encore lu les journaux d’Alan Clark.

La question de savoir si la voie conservatrice avec échec profitera aux échecs extérieurs au parti dépend probablement des allégeances des échecs. Une prime de risque débile que le Poster ou Télégraphe pardonnés à Truss, ils ne le seraient pas à Keir Starmer. Mais la volonté de sources d’information plus neutres de citer la Truss impénitente avec peu ou pas d’allusion à son terrible passé, laisse entendre que là où la honte est déjà partie, l’échec pourrait encore suivre.