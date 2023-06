Le prix de l’autocollant du casque Vision Pro d’Apple n’a peut-être pas d’importance, selon Cramer

Jim Cramer de CNBC a envisagé lundi un nouvel angle sur le casque de réalité virtuelle d’Apple, le Vision Pro, reliant le produit aux batailles en cours entre les opérateurs sans fil les plus populaires.

Certains ont été choqués il y a quelques semaines à peine lorsque les dirigeants d’Apple ont révélé le prix du Vision Pro : à 3 500 $ la pièce, le Vision Pro est l’un des produits de consommation les plus chers d’Apple. Cramer a noté que certains ont rationalisé le coût élevé en pensant que le Vision Pro d’Apple ouvrirait les portes à des casques moins chers du même acabit.

Mais Cramer voit un potentiel pour les principaux opérateurs de téléphonie mobile comme Verizon , T Mobile et AT&T capitaliser sur le nouveau produit en offrant des réductions sur les forfaits en échange de téléphones moins chers.

« Pour la première fois de l’histoire, nous n’avons pas de combat équitable entre les trois principaux opérateurs de téléphonie mobile », a déclaré Cramer, rien qu’AT&T et Verizon aient respectivement des rendements de 7,0% et 7,3%. « Ces rendements deviennent suffisamment élevés pour m’inquiéter, car les actions se négocient comme Wall Street s’inquiète de l’avenir de ces dividendes. »

Cramer a souligné que Verizon offre aux clients un iPhone 14 gratuit, tandis que T-Mobile offre 830 $ de réduction sur certains téléphones et AT&T offre une remise d’environ 700 $. Selon Cramer, ce n’est pas la peau du nez d’Apple si ces transporteurs choisissent d’ignorer le prix affiché. Ces types d’accords pourraient stimuler les affaires et la concurrence entre les transporteurs.

« Plus le prix est élevé, plus la bonne affaire est importante », a déclaré Cramer. « Mais si j’étais T-Mobile, je me demanderais quand pouvons-nous expédier, car ce serait une guerre des prix où il n’y aurait qu’un seul gagnant, celui sans dividende. Ils ont besoin de quelque chose qui leur permettrait de livrer un KO coup contre AT&T et Verizon, et c’est peut-être exactement ce qu’Apple est sur le point de leur donner. »