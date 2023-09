Le prix de la série Xiaomi 13T fuit encore une fois, il est au moins 300 € inférieur à celui de la série Xiaomi 13

La nouvelle série 13T de Xiaomi sera officiellement dévoilée la semaine prochaine (26 septembre), mais les deux nouveaux téléphones ont déjà fuité à plusieurs reprises. La dernière information non officielle concerne encore une fois le prix : les Xiaomi 13T et 13T Pro seront moins chers que leurs homologues Xiaomi 13.

Le Xiaomi 13T dans une configuration 8 Go/256 Go coûtera 650 €/550 £, selon Ishan Agarwal. Le Xiaomi 13T Pro débutera à 800 €/650 £ pour le modèle de base 12 Go/256 Go et ira jusqu’à 1 000 € pour un téléphone de 16 Go/1 To.

À titre de comparaison, au lancement, les prix du Xiaomi 13 en Europe étaient de 1 000 € pour un téléphone 8 Go/256 Go et le 13 Pro commençait à 1 300 € pour un modèle 12 Go/256 Go.













Xiaomi 13T (fuite d’images)

Le prix d’Agarwal est plausible car il correspond à celui d’un détaillant roumain – il y a des différences de quelques euros, mais cela est dû aux variations de TVA à travers l’UE.

Jusqu’à présent, Xiaomi a seulement confirmé que le duo 13T bénéficierait d’un support logiciel premium – 4 mises à jour du système d’exploitation et 5 ans de correctifs de sécurité (correspondant à Samsung et OnePlus, par exemple). En ce qui concerne les informations non officielles, nous avons vu des rendus des deux appareils et connaissons certaines de leurs spécifications.













Xiaomi 13T Pro (fuite d’images)

Les deux auraient des écrans AMOLED de 6,67 pouces à 144 Hz (1 220 x 2 712 pixels), des appareils photo principaux de 50 MP, un télé de 50 MP (50 mm) et un ultra large de 12 MP, ainsi que des modules selfie de 20 MP. Les deux disposent également de batteries de 5 000 mAh. Le modèle Pro reçoit le chipset Dimensity 9200+ plus rapide et une charge rapide de 120 W, le modèle vanille comprend à la place le Dimensity 8200-Ultra et une charge de 67 W.

Revenez nous voir la semaine prochaine (mardi) pour la révélation officielle de la série Xiaomi 13T.

Source