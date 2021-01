La série Samsung Galaxy S20 obtient une réduction de prix en Inde avant l’événement Samsung Unpacked 2021 où la société devrait lancer les nouveaux smartphones Galaxy S21. Les réductions de prix ne sont applicables que dans les magasins hors ligne Samsung et non sur les canaux en ligne officiels. Le géant de la technologie sud-coréen offre jusqu’à Rs 15000 de réduction sur le Galaxy S20, le Galaxy S20 Plus et le Galaxy S21 Ultra. La baisse de prix semble être applicable à partir d’aujourd’hui.

Comme indiqué par 91Mobiles, le prix du Samsung Galaxy S20 en Inde commence maintenant à Rs 49 999, en baisse par rapport au prix initial de Rs 59 499 pour la configuration 128 Go + 8 Go. Le modèle Galaxy S20 Plus, en revanche, est disponible à Rs 56 999 au lieu de Rs 72 990, une baisse significative de Rs 15 991. Notamment, le site Web de Samsung India vend des téléphones au détail à 54 999 Rs – le même que le Galaxy S20 vanille. Le prix de la variante Ultra en Inde commence maintenant à Rs 76 999 au lieu de Rs 86 999, ajoute le rapport. Comme mentionné, les réductions de prix ne sont pas applicables sur les canaux en ligne de Samsung tels qu’Amazon et Flipkart.

Samsung devrait lancer les nouveaux Galaxy S21, Galaxy S21 Plus et Galaxy S21 Ultra lors de l’événement Unpacked 2021 du 14 janvier. Le Galaxy S21 Ultra serait également le premier appareil de la gamme Galaxy S à être compatible avec le S Pen.

Pour rappel, tous les smartphones Galaxy S20 disposent d’affichages de taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’une connectivité 5G, d’un support d’enregistrement vidéo 8K et d’un processeur mobile Samsung Exynos 990. Cependant, le téléphone contient le SoC Qualcomm Snapdragon 865 sur certains marchés comme les États-Unis. Le Galaxy S20 et le Galaxy S21 Plus disposent de trois caméras arrière tandis que le modèle Ultra est livré avec une configuration de caméra arrière quadruple qui abrite le tireur principal de 108 mégapixels. Les trois appareils de la série Samsung Galaxy S20 diffèrent en termes de taille de batterie.