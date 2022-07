Le prix de la Mercedes-AMG SL 2022 réduit la concurrence de la Porsche 911

Mercedes a enfin publié les prix de le roadster SL 2022, et bien qu’il soit un peu plus cher que l’ancien SL et l’AMG GT existant, le nouveau SL est moins cher que les versions équivalentes de la Porsche 911, sa principale concurrente. Uniquement AMG pour la toute première fois et dotée d’un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et technologies, la SL 2022 sera proposée sous les formes SL55 et SL63, qui utilisent toutes deux la même configuration de groupe motopropulseur.

Le SL55 débutera à 138 450 $, destination comprise, lors de sa mise en vente plus tard cet été, tandis que le SL63 coûtera 179 150 $. L’ancien SL63 coûtait 155 445 $ pour démarrer (et le SL550 à moteur V8 coûtait 114 545 $) tandis que le roadster AMG GT, qui sera bientôt abandonné, a commencé à 131 750 $ pour le modèle de base et 166 150 $ pour la version GT C plus sportive. Mais le SL55 se situe sous le cabriolet 911 Carrera 4S à 144 550 $ (sans parler du cabriolet 911 Carrera 4 GTS encore plus cher à 164 150 $), et le SL63 est presque 20 000 $ moins cher que le cabriolet 911 Turbo à 198 150 $.

Les deux versions de la SL utilisent un moteur V8 biturbo de 4,0 litres associé à une transmission automatique à 9 rapports et à une transmission intégrale, et la direction des roues arrière est de série. Le SL55 développe 469 chevaux et 516 livres-pied de couple, et il atteindra 60 mph en 3,8 secondes et atteindra une vitesse de pointe de 183 mph. Le SL63, quant à lui, produit 577 ch et 590 lb-pi et peut atteindre 60 mph en 3,5 secondes et atteindre un maximum de 196 mph. Chaque nouvelle SL est livrée avec quatre sièges, une première sur le marché américain, et le roadster utilise à nouveau une capote en tissu au lieu du toit rigide rabattable des dernières générations.

Mercedes-AMG



Le nouveau SL est proposé en deux versions : Touring et Performance. Les caractéristiques standard du modèle Touring comprennent un écran tactile central de 11,9 pouces, un volant chauffant, des sièges massants, des phares à DEL actifs, une caméra à vision panoramique, un système de son surround Burmester et des roues de 20 pouces. Le SL63 est également livré avec le système de suspension Active Ride Control d’AMG, un mode de conduite Race, un différentiel électronique à glissement limité, l’application AMG Track Pace et des étriers de frein jaunes. Toutes ces fonctionnalités sont disponibles sur la version Performance du SL55, qui ajoute également un relevage de l’essieu avant et le groupe nuit noirci. (La garniture Performance du SL63 vous offre juste le relevage avant et le pack Night.)

Les options de style comprennent une douzaine de couleurs de peinture, deux couleurs de toit différentes, une gamme de modèles de roues de 20 et 21 pouces, quatre garnitures intérieures différentes, une poignée d’options de cuir, y compris un fabuleux presque vert appelé Sage Grey, et plusieurs ensembles de garnitures extérieures qui ajoutez des accents supplémentaires de chrome, de noir brillant ou de fibre de carbone. Le SL est également disponible avec d’autres options comme la navigation en réalité augmentée, un système Burmester plus sophistiqué, un affichage tête haute et le groupe d’assistance au conducteur avec 13 fonctionnalités, dont le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance à la direction et l’assistance active au maintien de voie.