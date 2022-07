Le prix de la lutte contre la variole du singe aux États-Unis révélé – médias

La Maison Blanche pense qu’elle pourrait avoir besoin de 7 milliards de dollars pour lutter contre l’épidémie, rapporte le Washington Post

L’administration Biden a estimé qu’elle pourrait avoir besoin de près de 7 milliards de dollars du Congrès pour répondre à la propagation du monkeypox, étant donné «l’ampleur et l’urgence de la situation actuelle», a rapporté mardi le Washington Post, citant une note de service de la Maison Blanche.

Le chiffre a été précisé dans un document adressé au président américain Joe Biden et obtenu par le média. Le mémo, cependant, n’était pas une demande de financement formelle adressée au Congrès, mais plutôt une option que Washington pourrait choisir pour lutter contre l’épidémie de monkeypox. Selon le Post, cela reflète les délibérations entre les responsables de la Maison Blanche et les démocrates du Congrès sur les étapes nécessaires pour renforcer les capacités de dépistage, de vaccination et de traitement du monkeypox.

Les responsables américains pensent que les 6,9 milliards de dollars alloués aux efforts de réponse au monkeypox permettraient au ministère de la Santé et des Services sociaux de soutenir «capacité nationale de fabrication de vaccins de bout en bout et transfert de technologie.” La question a gagné en urgence, étant donné que Jynneos – le seul vaccin contre la variole du singe approuvé pour une utilisation aux États-Unis par la Food and Drug Administration (FDA) – est actuellement produit au Danemark et est en quantité limitée. En effet, au 19 juillet, seules 190 000 doses de ce vaccin avaient été livrées au Strategic National Stockpile, selon le département américain de la Santé et des Services sociaux.

Dans cet esprit, les responsables américains auraient estimé que le nouveau financement leur permettrait de se procurer 19 millions de nouvelles doses de vaccin contre la variole du singe et de reconstituer environ quatre millions de doses pour les efforts de préparation à la variole interrompus, de sécuriser davantage de traitements antiviraux, de renforcer les tests et d’augmenter généralement l’efficacité de la réponse.

La note de service décrit également une deuxième option “moyenne” à hauteur de 2,2 milliards de dollars qui utiliserait les fonds pour atténuer les retombées de l’épidémie principalement parmi les membres de la communauté gay et bisexuelle, que le monekypox affecte désormais le plus. Cela, cependant, ne fonctionnerait que si l’épidémie est contenue dans ces limites, prévient le document.

La poussée apparente de l’administration Biden pour conjurer l’épidémie de monkeypox intervient alors que les États-Unis sont devenus l’un des leaders mondiaux en termes de cas confirmés de cette maladie. Mardi, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont estimé le nombre total de cas confirmés de monkeypox aux États-Unis à 3 590.

Le monkeypox est similaire à la variole humaine, qui a été éradiquée en 1980, et est endémique dans certaines parties de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Ses premiers symptômes comprennent de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, des maux de dos, des ganglions lymphatiques enflés, des frissons et de l’épuisement, et les personnes atteintes développent des lésions cutanées distinctives.