Le prix de la gamme Pixel 7 peut-être révélé et c’est bon

Nous sommes à quelques semaines du dévoilement complet du Pixel 7 et Pixel 7 Pro de Google. Cela étant, il ne fait aucun doute que nous en apprenons davantage sur les prix et le lancement possibles de ces deux appareils. Les dernières informations concernant la gamme Pixel 7 sont les prix potentiels aux États-Unis et nous pensons que les gens devraient être relativement satisfaits de ce qu’ils voient.

Selon une source d’Artem Russakovski (fondateur d’un autre blog Android Police androïde), la base de données interne de Target montre le Pixel 7 à partir d’un prix de 599 $ et disponible dans les options de couleur neige, obsidienne ou citronnelle. Le plus grand Pixel 7 Pro est répertorié à 899 $ et disponible en neige, obsidienne ou noisette.

Si ces prix sont exacts et pas seulement un copier-coller, cela signifie que Google n’augmente ni ne baisse les prix de ses derniers appareils par rapport aux Pixel 6 et Pixel 6 Pro existants. C’est une bonne chose.

En ce qui concerne la disponibilité, le système de Target montre que les précommandes démarrent le 6 octobre (pas de surprise là-bas), avec une disponibilité générale signalée comme commençant le 13 octobre, cependant, une rumeur a circulé selon laquelle un retard au 18 octobre pourrait se produire. Nous verrons ce qui se passe là-bas, mais le principal point à retenir est ce prix potentiel.

Aimons-nous ces prix?

// @ArtemR