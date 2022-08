Le prix de la Ford Mustang Mach-E a augmenté de 8 475 $ en raison du coût de la batterie

DETROIT – Ford Motor augmente les prix de départ de son multisegment électrique Mustang Mach-E de plus de 8 000 $ pour certains modèles, alors qu’il rouvre les banques de commandes pour l’année modèle 2023.

L’entreprise a déclaré jeudi les majorations – comprises entre 3 000 $ et 8 475 $, selon le modèle et la batterie – sont dues à « des augmentations importantes du coût des matériaux, à une pression continue sur les chaînes d’approvisionnement clés et à l’évolution rapide des conditions du marché ».

Le Mach-E est le dernier véhicule électrique à connaître une augmentation de prix, car les coûts des matières premières pour les batteries des véhicules électriques ont plus que doublé pendant la pandémie de coronavirus.

Les prix de départ de la Mustang Mach-E 2023 iront désormais d’environ 47 000 $ à 70 000 $, passant d’environ 44 000 $ à 62 000 $ pour l’année modèle 2022. Les prix excluent les taxes et les frais d’expédition/livraison.

Plus tôt ce mois-ci, Ford a également augmenté les prix de départ de son pick-up électrique F-150 Lightning entre 6 000 $ et 8 500 $, selon le modèle. Le constructeur automobile a cité des raisons similaires pour ces augmentations, spécifiquement liées aux matières premières telles que le lithium, le cobalt et le nickel qui sont utilisées dans les batteries des véhicules.

D’autres constructeurs automobiles, dont General Motors, Rivian, Lucid et Tesla, ont également considérablement augmenté les prix de leurs nouveaux véhicules électriques.

En plus de la nouvelle tarification, Ford a déclaré avoir modifié les options et augmenté les capacités de certains modèles Mach-E. Il augmente également les frais d’expédition sur le Mach-E de 200 $ à 1 300 $ sur tous les modèles.

Ford a déclaré que les prix plus élevés entreraient en vigueur pour les nouvelles commandes passées à partir de mardi, lorsque les banques de commandes rouvriront.

Les clients qui ont des commandes existantes et imprévues de l’année modèle 2022 recevront une “offre privée” pour passer à un véhicule de l’année modèle 2023, a indiqué la société. On ne sait pas immédiatement quel prix ces clients seraient offerts.