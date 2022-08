Le prix de Google Pixel Watch est vraiment inférieur à Apple Watch

Google a peut-être confirmé que la Pixel Watch était en effet la vraie affaire de Google I/O, mais ils ont gardé les prix, les spécifications et les fonctionnalités pour eux-mêmes, probablement pour la révélation complète à l’automne aux côtés du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro. Depuis lors, des rapports sur certains de ces éléments ont coulé et ont commencé à peindre l’image d’une montre haut de gamme avec des spécifications qui devront certainement être mises à l’épreuve. Bien sûr, la tarification a été un gros point d’interrogation, eh bien, jusqu’à aujourd’hui.

Un nouveau rapport sur 9to5Google ce matin suggère que Google fixera le prix de la Pixel Watch avec cellulaire à un point de départ de 399 $. Nous n’avons pas entendu parler du prix du modèle WiFi/Bluetooth, mais je suppose que cela le réduira d’au moins 50 $.

Comment une montre Pixel à 399 $ avec LTE se compare-t-elle aux autres montres intelligentes ? C’est un prix qui tombe bien en dessous de l’Apple Watch, mais qui est toujours légèrement supérieur à la nouvelle Galaxy Watch 5 de Samsung.

Le modèle de base Apple Watch Series 7 avec un boîtier en aluminium moins cher, commence à 399 $ pour le WiFi uniquement. Si vous ajoutez LTE, cela grimpe jusqu’à 499 $. Si vous ajoutez un boîtier en acier inoxydable à l’Apple Watch, tout comme la Pixel Watch, le prix explose à 699 $. Les modèles en acier inoxydable de l’Apple Watch sont cellulaires, juste pour que nous soyons clairs.

Le modèle de base de la Galaxy Watch 5 (40 mm) de Samsung commence à 279 $ avec WiFi/Bluetooth, puis passe à 329,99 $ avec LTE. Le plus grand modèle de 44 mm coûte 309,99 $ (WiFi) et 359,99 $ (LTE). Si vous optez pour la Galaxy Watch 5 Pro, le prix serait de 449,99 $ (WiFi) et 499,99 $ (LTE).

Donc, comme vous pouvez le voir, ce modèle supposé LTE de la Pixel Watch, avec boîtier en acier inoxydable, nouvelle version de Wear OS 3, Exynos 9110 personnalisé avec coprocesseur, stockage de 32 Go et chargement sans fil, a un bon prix lorsqu’il est assorti à la compétition. Et puis, en fonction des remises que nous voyons de LTE à la version WiFi, cela pourrait être une excellente option pour ceux qui ne sont pas intéressés par la gamme Watch 5 de Samsung.