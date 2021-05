Le prix de Dogecoin augmente avant l’apparition d’Elon Musk à SNL

Elon Musk, fondateur et ingénieur en chef de SpaceX, prend la parole lors de la conférence Satellite 2020 à Washington, DC, États-Unis, le 9 mars 2020.

Dogecoin est sur une autre course frénétique plus élevée, cette fois aidant brièvement à briser l’application de trading de Robinhood dans le processus, et un analyste attribue la prochaine apparition d’Elon Musk à Saturday Night Live le 8 mai pour le dernier pic.

Le jeton inspiré des mèmes a augmenté de près de 30% mardi et de plus de 11000% cette année.

Le rassemblement de Dogecoin a commencé en février, grâce à une série de tweets du chef de Tesla et de SpaceX, Elon Musk, et un analyste suggère qu’il est également responsable du mouvement actuel.

« Dogecoin est en plein essor parce que de nombreux traders de crypto-monnaie ne veulent pas manquer le buzz qui découle de l’hébergement de Saturday Night Live par Elon Musk », a écrit Edward Moya, analyste de marché senior chez Oanda.

Bien que cela ait commencé comme une blague en 2013, Dogecoin a depuis gagné un public qui a contribué à propulser la valeur du jeton plus haut, en partie grâce aux approbations de célébrités comme celles de Musk, le propriétaire des Dallas Mavericks Mark Cuban, Snoop Dogg et le bassiste de Kiss Gene Simmons. .

«S’il y a suffisamment de communauté autour d’un actif et que cette communauté décide de créer efficacement de la valeur à long terme grâce à une forme de baisse du plafond de l’offre au fil du temps, cela pourrait en fait équivaloir à une monnaie précieuse», a déclaré Mike Bucella, général de Blocktower Capital partenaire.

«La vraie valeur réside dans la culture actuelle axée sur les mèmes et le doge représente la valeur réseau de la mémétique, qui peut s’avérer énorme. Si à un moment donné, la communauté DOGE décide de mettre en œuvre un mécanisme de brûlage ou un nouveau mécanisme d’approvisionnement, via un protocole hard fork , alors cette valeur aura une probabilité plus élevée d’être conservée à long terme. «

Les critiques de Dogecoin notent que même les partisans de la monnaie refusent de prétendre qu’elle a une valeur inhérente, contrairement aux promoteurs de devises comme Bitcoin et Ether. Moya écrit que la bulle Dogecoin aurait dû éclater maintenant, « mais l’intérêt institutionnel essaie de profiter de cet élan et cela pourrait soutenir une autre poussée plus élevée. »

Certains membres de la distribution SNL ont grommelé via les médias sociaux à propos de l’apparition de l’exécutif de Mercurial dans la série.