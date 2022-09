Le prix de base américain et européen de Google Pixel 7 révélé sur Amazon

Nous ne sommes plus qu’à une semaine des débuts complets du Pixel 7 de Google et nous pouvons finaliser certaines rumeurs. Il semble que le Pixel 7 conservera le prix de base du Pixel 6 aux États-Unis et en Europe. Selon les listes Amazon qui ont sauté le pas des États-Unis et de l’Espagne, de l’Italie, de l’Allemagne et du Royaume-Uni, le Pixel 7 commencera à 599 $ et 649 € en Europe. C’est pour le modèle 128 Go.

C’est la deuxième fois que les prix sont révélés, les plaçant fermement en territoire de crédibilité. Le Pixel 7 Pro devrait commencer à 899 $/899 €/849 £, tout comme le Pixel 6 Pro.









Annonces Google Pixel 7

Les listes divulguées indiquent toutes deux le 13 octobre comme date d’expédition, marquant une autre rumeur précédente comme solide.

À ce stade, nous attendons simplement que Google clarifie les dernières pièces restantes du puzzle Pixel 7, comme les détails complets de l’appareil photo. Il y a un saut selon la rumeur d’un selfie 8MP sur le Pixel 6 à un 11MP sur le Pixel 7.

Les caméras principales devraient rester essentiellement les mêmes, tout comme les batteries. Le chipset Tensor G2 sera la différence la plus importante, tout comme le nouveau design du dos.

Source 1 | 2